Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он напомнил, что ранее Владимир Путин требовал удержать Херсон любой ценой.
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Зачем россияне объявили "эвакуацию" в Херсонской области
Однако, по словам Гудкова, глава Кремля ставил перед своей армией нереальную задачу.
Путин прекрасно понимает, что Херсон – не удержать и что ВСУ отбросят российские войска за Днепр. Оккупанты начали реальную эвакуацию, понимая, что судьба Херсона решена,
– подчеркнул российский оппозиционер.
Зачем россиянам имитация нового наступления на Киев
Как отметил Гудков, россияне готовились к обороне в Херсоне. Оккупанты надеются, что ВСУ не удастся прорвать линию обороны, а параллельно строят планы, как оттянуть украинские войска с юга на другое направление.
Россияне сейчас пытаются отвлечь внимание от Херсона. Для этого будут говорить о подготовке удара по Киеву со стороны Беларуси,
– сказал политик.
Когда ВСУ прогонят россиян из Херсонщины
Он подчеркнул, что любые действия оккупантов все равно не остановят наступления Вооруженных Сил Украины на Херсонском направлении.
Я думаю, оккупанты до холодов, то есть в течение следующих 10 дней, будут выбиты из Херсонской области,
– отметил Гудков.
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Оккупанты объявили "эвакуацию" из Херсона: коротко
- Гауляйтер Владимир Сальдо заявил о так называемой "эвакуации" украинцев из Херсона в регионы России и на левый берег Днепра. Однако украинские власти призывают игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты.
- Кирилл Стремоусов – приспешник оккупантов – также призвал жителей Херсона покинуть город.
- В Центре противодействия дезинформации сообщили, что жителям Херсона поступают SMS о якобы подготовке ВСУ к массированным обстрелам города. Однако в городском совете города отметили, что эта информация не соответствует действительности.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты планируют депортацию всех местных жителей. Украинский Херсон враг хочет заселить своими военными и предателями Украины.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич предположил, что так называемая "эвакуация" может быть ловушкой. Оккупанты могут взять украинцев в заложники и использовать как "живой щит".