Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он напомнил, что ранее Владимир Путин требовал удержать Херсон любой ценой.

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Однако, по словам Гудкова, глава Кремля ставил перед своей армией нереальную задачу.

Путин прекрасно понимает, что Херсон – не удержать и что ВСУ отбросят российские войска за Днепр. Оккупанты начали реальную эвакуацию, понимая, что судьба Херсона решена,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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Как отметил Гудков, россияне готовились к обороне в Херсоне. Оккупанты надеются, что ВСУ не удастся прорвать линию обороны, а параллельно строят планы, как оттянуть украинские войска с юга на другое направление.

Россияне сейчас пытаются отвлечь внимание от Херсона. Для этого будут говорить о подготовке удара по Киеву со стороны Беларуси,

– сказал политик.

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Он подчеркнул, что любые действия оккупантов все равно не остановят наступления Вооруженных Сил Украины на Херсонском направлении.

Я думаю, оккупанты до холодов, то есть в течение следующих 10 дней, будут выбиты из Херсонской области,

– отметил Гудков.

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Оккупанты объявили "эвакуацию" из Херсона: коротко