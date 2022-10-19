Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він нагадав, що раніше Владімір Путін вимагав втримати Херсон за будь-яку ціну.
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Навіщо росіяни оголосили "евакуацію" на Херсонщині
Однак, за словами Гудкова, очільник Кремля ставив перед своєю армією нереальне завдання.
Путін чудово розуміє, що Херсон – не втримати, і що ЗСУ відкинуть російські війська за Дніпро. Окупанти почали реальну евакуацію, розуміючи, що доля Херсона вирішена,
– наголосив російський опозиціонер.
Навіщо росіянам імітація нового наступу на Київ
Як зазначив Гудков, росіяни готувалися до оборони в Херсоні. Окупанти сподіваються, що ЗСУ не вдасться прорвати їхню лінію оборони, а паралельно будують плани, як відтягнути українські війська з Півдня на інший напрямок.
Росіяни зараз намагаються відвернути увагу від Херсонщини. Для цього будуть говорити про підготовку удару по Києву з боку Білорусі,
– сказав політик.
Коли ЗСУ проженуть росіян з Херсонщини
Він наголосив, що будь-які дії окупантів все одно не зупинять наступу Збройних Сил України на Херсонському напрямку.
Я думаю, окупанти до холодів, тобто протягом наступних 10 днів, будуть вибиті з Херсонської області,
– зазначив Гудков.
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Окупанти оголосили "евакуацію" з Херсонщини: коротко
- Гауляйтер Владімір Сальдо заявив про так звану "евакуацію" українців з Херсона до регіонів Росії та на лівий берег Дніпра. Однак українська влада закликає ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти.
- Кірілл Стрємоусов – поплічник окупантів – також закликав мешканців Херсона покинути місто.
- В Центрі протидії дезінформації повідомили, що жителям Херсона надходять SMS про нібито підготовку ЗСУ до масованих обстрілів міста. Однак в міській раді міста наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти планують депортацію усіх місцевих жителів. Натомість український Херсон ворог хоче заселити своїми військовими та зрадниками України.
- Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич припустив, що так звана "евакуація" може бути пасткою. Окупанти можуть взяти українців у заручники та використовувати як "живий щит".