Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він нагадав, що раніше Владімір Путін вимагав втримати Херсон за будь-яку ціну.

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Навіщо росіяни оголосили "евакуацію" на Херсонщині

Однак, за словами Гудкова, очільник Кремля ставив перед своєю армією нереальне завдання.

Путін чудово розуміє, що Херсон – не втримати, і що ЗСУ відкинуть російські війська за Дніпро. Окупанти почали реальну евакуацію, розуміючи, що доля Херсона вирішена,

– наголосив російський опозиціонер.

Навіщо росіянам імітація нового наступу на Київ

Як зазначив Гудков, росіяни готувалися до оборони в Херсоні. Окупанти сподіваються, що ЗСУ не вдасться прорвати їхню лінію оборони, а паралельно будують плани, як відтягнути українські війська з Півдня на інший напрямок.

Росіяни зараз намагаються відвернути увагу від Херсонщини. Для цього будуть говорити про підготовку удару по Києву з боку Білорусі,

– сказав політик.

Коли ЗСУ проженуть росіян з Херсонщини

Він наголосив, що будь-які дії окупантів все одно не зупинять наступу Збройних Сил України на Херсонському напрямку.

Я думаю, окупанти до холодів, тобто протягом наступних 10 днів, будуть вибиті з Херсонської області,

– зазначив Гудков.

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Окупанти оголосили "евакуацію" з Херсонщини: коротко