Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в оперативной сводке для 24 Канала отметил, что ракетами ATACMS можно повредить или уничтожить практически все военные объекты в Крыму.

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Когда Украине могут дать ATACMS и Taurus

Полковник запаса заметил, что, кроме Taurus, у Германии также есть на вооружении ракеты ATACMS с дальностью поражения 300 километров. А в решении Бундестага говорится о передаче нам ракет большого радиуса действия.

То есть туда входят и ATACMS,

– считает Свитан.

Он пояснил, что ракеты Taurus производит Германия, поэтому она может сама принимать решения по их поставке, согласовывая некоторые моменты со штаб-квартирой НАТО.

Однако, чтобы предоставить нам ATACMS, по его словам, нужно проводить соответствующее решение через Бундестаг, а саму поставку уже будет осуществлять Бундесвер. В то же время США, которые являются производителем данных ракет, должны подтвердить разрешение на их передачу.

Он уверен, что мы получим эти ракеты, нужно ждать решения американцев в паре с немцами. Вероятно, это будет после перевыборов Владимира Путина или даже после его инаугурации.

Военный эксперт добавил, что таких ракет ATACMS нам будет достаточно, чтобы повредить либо уничтожить практически все из 150 военных объектов в Крыму.

Насколько мощные ракеты Brimstone

Летчик-инструктор отметил, что Brimstone, которые нам передаст Великобритания, – хорошие ракеты. Они отлично показали себя во время нескольких войн.

Одна ракета – минус один танк. Передали нам 200 ракет, можно сказать, что по крайней мере 200 танков у россиян они могут уже отминусовать,

– заявил полковник запаса.

Он отметил, что это дорогие ракеты, поэтому их будут использовать непосредственно для ударов по серьезным целям оккупантов. Речь идет прежде всего о тяжелой технике врага – танках, возможно, РСЗО или системах ПВО.

Brimstone – это самонаводящийся и очень точный боеприпас. Эти ракеты не нужно наводить на цель, стоит только указать район, где может быть мишень – и ракета все сама сделает.



К тому же Brimstone издает низкий уровень шума и имеет небольшой тепловой след. Благодаря этому ракета незаметна не только для человеческого глаза, но и практически для систем ПВО врага.

По его словам, 200 таких ракет создадут определенное давление для россиян на каком-то участке фронта, например, в районе Авдеевки или Работино. Чтобы удерживать весь фронт, Brimstone нужно в 5 раз больше – минимум под тысячу ракет.

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