Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в оперативному зведенні для 24 Каналу зауважив, що ракетами ATACMS можна пошкодити або знищити практично всі військові об'єкти у Криму.
Варте уваги Знищують бункери та б'ють на 500 кілометрів: чому ракети Taurus стануть страшним сном для Росії
Коли Україні можуть дати ATACMS і Taurus
Полковник запасу зауважив, що, крім Taurus, Німеччина також має на озброєнні й ракети ATACMS з дальністю ураження 300 кілометрів. А у рішенні Бундестагу йдеться про передачу нам ракет великого радіусу дії.
Тобто туди входять і ATACMS,
– вважає Світан.
Він пояснив, що ракети Taurus виробляє Німеччина, тому вона може сама ухвалювати рішення щодо їх постачання, погоджуючи деякі моменти зі штаб-квартирою НАТО.
Натомість, щоб надати нам ATACMS, за його словами, потрібно проводити відповідне рішення через Бундестаг, а саме постачання вже здійснюватиме Бундесвер. Водночас США, які є виробником цих ракет, мають підтвердити дозвіл на їх передачу.
Він певен, що ми отримаємо ці ракети, потрібно чекати рішення американців у парі з німцями. Ймовірно, це буде після перевиборів Владіміра Путіна або навіть після його інавгурації.
Військовий експерт додав, що таких ракет ATACMS нам буде достатньо, щоб пошкодити або знищити практично всі зі 150 військових об'єктів у Криму.
Наскільки потужні ракети Brimstone
Льотчик-інструктор зазначив, що Brimstone, які нам передасть Велика Британія, – хороші ракети. Вони гарно показали себе під час кількох війн.
Одна ракета – мінус один танк. Передали нам 200 ракет, можна сказати, що принаймні 200 танків у росіян вони можуть уже відмінусувати,
– заявив полковник запасу.
Він зауважив, що це дорогі ракети, тому їх використовуватимуть безпосередньо для ударів по серйозних цілях окупантів. Йдеться насамперед про важку техніку ворога – танки, можливо, РСЗВ чи системи ППО.
До того ж Brimstone видає низький рівень шуму й має невеликий тепловий слід. Завдяки цьому ракета непомітна не лише для людського ока, а й практично для систем ППО ворога.
За його словами, 200 таких ракет створять певний тиск для росіян на якійсь ділянці фронту, наприклад, у районі Авдіївки чи Роботиного. Щоб утримувати весь фронт, Brimstone потрібно у 5 разів більше – щонайменше під тисячу ракет.
Taurus для України: що відомо
- Наприкінці січня Велика Британія запропонувала Німеччині компроміс щодо надання Україні ракет Taurus. Лондон заявив про готовність передати Києву свої Storm Shadow, а натомість німецькі ракети попрямують на британські склади.
- У МЗС наголосили, що Україна не збирається завдавати ними ударів по Москві. Очільник відомства Дмитро Кулеба заяви, що наша держава має інше завдання для німецьких ракет.
- Під час Мюнхенської безпекової конференції канцлер ФРН Олаф Шольц уникнув прямої відповіді на запитання про постачання Україні ракет Taurus. А саме запитання він назвав "дивним".