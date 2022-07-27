Советник мэра Мариуполя предположил, когда ВСУ удастся деоккупировать блокадный город
Украинские военные постепенно освобождают украинские города и планируют деоккупировать Херсон. В то же время Мариуполь, за который героически сражались наши бойцы, до сих пор заблокирован, оккупация там длится уже почти 5 месяцев.
Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он говорит, что нельзя говорить о том, что о Мариуполе забыли.
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По его словам, скоро мариупольцы увидят такую же ситуацию, как сейчас видят херсонцы.
Сейчас самая большая точка боев на Донбассе на севере. Но мы уверены в нашей победе, в том, что (освободят) Мелитополь, Бердянск и затем Мариуполь. Не так далеко мы расположены от них,
– сказал Андрющенко.
Он добавил, что мариупольцы тоже следят и за линией фронта. По его мнению, неизбежное освобождение Мариуполя понимают и оккупанты, и местные.
Интересно, как отметил советник мэра, сегодня мариупольцы впервые начали снова делать запасы.
Это связано с тем, что произошло с Антоновским мостом в Херсоне, и Новый год люди хотят встречать с украинским флагом. Это вселяет надежду в людей и придает страх оккупантам,
– объяснил Андрющенко.
Андрющенко предположил, когда деблокируют Мариуполь: видео
Блокада Мариуполя россиянами: основное
- Мариуполь стал городом, который месяцами сопротивлялся захватчикам, местом выносливости, а его защитники – символом несокрушимости. Мариуполь находится в блокаде еще с марта 2022 года.
- оккупанты целенаправленно уничтожают дома, убивая тысячи украинцев, а многие уцелевшие вынуждены проходить "фильтрационные" лагеря и жить в гуманитарной катастрофе. Впрочем, местные продолжают верить, что ВСУ уже скоро деблокируют Мариуполь.
- Мэр города Вадим Бойченко считает, что это произойдет зимой – он даже спрогнозировал месяцы освобождения Мариуполя от российских захватчиков. По его мнению, деоккупация придется на декабрь 2022 – январь 2023 года.
- В мэрии добавляют, что за 10 лет планируется восстановить половину Мариуполя – на это понадобится около 14 миллиардов евро. При этом подготовку к возрождению хотят начать уже скоро.