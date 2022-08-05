Генерал Марченко ответил, когда закончится горячая фаза войны

Горячая фаза полномасштабной войны может закончиться к концу этого года. Однако сроки освобождения захваченных территорий будут зависеть от нескольких факторов.

Ни россияне, ни мы не протянем длительную "горячую" фазу. Об этом заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.

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Я очень редко берусь прогнозировать, но долго она не будет. Ни они, ни мы долго не потянем. Именно горячая фаза закончится к концу года однозначно.

– заявил Марченко.

Когда Украина освободит свои территории

По мнению Марченко, на освобождение временно захваченных территорий, в частности, на Юге, влияют несколько факторов. В частности, снабжение обещанного партнерами оружия.

В то же время Марченко убежден, что тактика оккупантов на Юге не изменится. Захватчики собираются по старому плану наступать на Николаев, но успехов у них не будет. Потому генерал успокаивает: бояться не надо.

"Они тоже боятся, надо сопротивляться. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не будем пускать", – подытожил Марченко.

Другие заявления Марченко

Генерал-майор Марченко до апреля руководил обороной Николаева. Теперь он будет выполнять расширенные задачи, накануне командир вернулся в город.

Марченко должен координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных территориях, в том числе в Херсонской области. Ранее он уверял, что с оккупированными территориями поддерживают тесную связь. В Херсоне есть люди, которые "спрятали оружие и ждут сигнала".

В конце июня генерал-майор отмечал, что сейчас останавливать войну ни в коем случае нельзя. Украинская армия набрала темп. Если бы у ВСУ было достаточно техники, то они выгнали бы оккупантов из Крыма. Освобождение полуострова, по словам военного, неизбежно.

Кроме того, Марченко отмечал, что ВСУ будут бить россиян с двух сторон при освобождении Херсона. Он также выступал за разрушение Крымского моста.

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