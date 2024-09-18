Россию ждут проблемы в следующем году: прогноз Черника о том, как закончится война

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что война закончится в следующем году. Это связано с тем, что в 2025 году россиян ждут большие экономические проблемы.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в сводке для 24 Канала рассказал, что такое победа для России.

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"Вечная" война

Черник отметил, что победа для врага – это полная ликвидация украинской государственности. Они никогда не откажутся от этой идеологии, пока существуют в тех границах и при том общественном укладе, в котором они существуют. Даже Ленин в свое время сказал, что потерять Украину – это потерять голову. Эта экзистенциальная война будет иметь бесконечный характер, пока Россия не распадется.

Она распадется неизбежно. Главной целью – ликвидации украинской государственности – в этом цикле они не овладеют. В следующем году у них начнутся настоящие экономические проблемы. Неплохие новости поступают по нефти. Понимаем, что пока Россия имеет свободно конвертируемую валюту, до тех пор она может жить как империя,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Конец боевых действий в следующем году

По словам военного эксперта, СССР распался из-за снижения цен на нефть в 80-х годах. Россию тоже это ждет, правда не абсолютно. Пока есть продажи в Индию и Китай, до тех пор какую-то валюту будут иметь. Санкции хоть и не действуют на полную, постепенно их удушают. В военной части они на 50% опустошили свои склады в плане бронетехники и артиллерии, а полноценно заместить их они не смогут ближайшие 20 лет.

"По моему мнению, не смогут вообще. Поэтому они ищут точку завершения – замораживания конфликта или выхода из этой фазы боевых действий. Их промежуточная цель очень понятна и очень четкая – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Нам надо сделать все возможное и невозможное, чтобы ее сорвать", – подчеркнул Черник.