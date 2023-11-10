Осталось пробежать еще 30 метров, но они самые тяжелые: Ермак предположил, когда война закончится

Наше государство противостоит российской агрессии почти два мужественных года. В Офисе Президента оценили, когда же наконец-то наступит победа.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что в Украине все делается для того, чтобы война как можно скорее завершилась. Впрочем, существует много факторов, которые на это влияют.

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Война закончится внезапно

По словам Ермака, никто пока не может взять на себя такую ответственность, чтобы четко ответить, когда закончится война. Впрочем, чиновник убежден, что это произойдет внезапно.

Если сравнивать с забегом на 100 метров, я полагаю, что 70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 являются самыми тяжелыми,

– подчеркнул Ермак.

Политик говорит, что не следует преждевременно считать себя победителем, потому что тогда можно все проиграть. В то же время глава ОП отметил, что многие страны верят в нашу победу. Об этом засвидетельствовала встреча в Мальте, где многие неожиданные государства выразили уверенность в том, что Украине удастся преодолеть российскую агрессию.

: 28 октября на Мальте состоялась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности 65 стран. Там обсудили украинскую формулу мира президента Владимира Зеленского.

Кроме того, встреча в Мальте показала, что многие партнеры заинтересованы в победе Украины. Эту заинтересованность, по мнению Ермака, нужно постоянно поддерживать кропотливым трудом 24/7.

Чиновник заявил, что нельзя постоянно рассчитывать на поддержку союзников, нужно закалять собственные силы, в частности, развивать производство оружия.

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