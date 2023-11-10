Осталось пробежать еще 30 метров, но они самые тяжелые: Ермак предположил, когда война закончится
Наше государство противостоит российской агрессии почти два мужественных года. В Офисе Президента оценили, когда же наконец-то наступит победа.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает, что в Украине все делается для того, чтобы война как можно скорее завершилась. Впрочем, существует много факторов, которые на это влияют.
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Война закончится внезапно
По словам Ермака, никто пока не может взять на себя такую ответственность, чтобы четко ответить, когда закончится война. Впрочем, чиновник убежден, что это произойдет внезапно.
Если сравнивать с забегом на 100 метров, я полагаю, что 70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30 являются самыми тяжелыми,
– подчеркнул Ермак.
Политик говорит, что не следует преждевременно считать себя победителем, потому что тогда можно все проиграть. В то же время глава ОП отметил, что многие страны верят в нашу победу. Об этом засвидетельствовала встреча в Мальте, где многие неожиданные государства выразили уверенность в том, что Украине удастся преодолеть российскую агрессию.
Кроме того, встреча в Мальте показала, что многие партнеры заинтересованы в победе Украины. Эту заинтересованность, по мнению Ермака, нужно постоянно поддерживать кропотливым трудом 24/7.
Чиновник заявил, что нельзя постоянно рассчитывать на поддержку союзников, нужно закалять собственные силы, в частности, развивать производство оружия.
В 2023 году на фронте еще будут результаты
- Собственно, эту тему – усиление вооруженной мощи обсудили на очередной Ставке. Президент Зеленский рассказал, что во время совещания поднимались вопросы стратегии деоккупации территорий и конкретные шаги для ее воплощения. Отмечали, что нужно становиться более самодостаточными в отношении снарядов, ракет, дронов, бронетехники.
- Ранее президент Зеленский рассказал, что в 2023 году Украина еще постарается достичь успехов на поле боя, и для этого у нее есть соответствующий план. Речь идет о "очень конкретных городах, очень конкретных направлениях, куда мы идем". "Мы делаем медленные шаги вперед на Юге, а также шаги на Востоке", – подчеркнул президент.