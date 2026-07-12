Об этом подробнее в интервью 24 Каналу рассказал командир и основатель Русского добровольческого корпуса Денис "WhiteRex" Капустин. По его словам, Владимир Путин еще может объяснить россиянам, почему война должна продолжаться, и россияне это поймут. Но этому могут помешать успехи СОУ.

Когда в войне произойдет перелом?

Денис Капустин рассказал, что на протяжении всей истории для россиян было важно добиваться новых территориальных завоеваний. Неважно, какие ресурсы на это ушли и сколько людей ради этого погибло. Если российское руководство объявит об оккупации очередного села, то россияне будут считать, что все потери и усилия не зря.

Однако такой "общественный договор" очень хрупок, и сломать его легко.

"Только Россия терпит ощутимое поражение на поле боя, сразу же запускаются центробежные процессы. Можно привести пример: русско-японская война 1905 года. Тогда Российская Империя была уверена, что легко и быстро раздавит противника. Но она проиграла, и начались центробежные процессы: предреволюционная Россия и Февральская революция 1905 года", – рассказал Денис Капустин.

Далее история повторялась: поражение в ходе Первой мировой войны – Октябрьская революция, позорное поражение в Афганистане в 1988 году – развал СССР как следствие.

Я уверен, что потеря Крыма, серьезное поражение на поле боя, резкое продвижение украинских войск вперед в процессе деоккупации территорий – все это в России воспримут как невероятное поражение. Возникнет очевидный вопрос: "Зачем началась война?". Тогда, я думаю, центровые процессы в России резко усилятся, а общая усталость от путинского режима превратится в ненависть. Тогда бронированные колонны РДК без сопротивления поедут на Москву,

– подчеркнул Капустин.

Пока российская армия сохраняет инициативу и хоть немного ползет вперед, Путин может оправдывать продолжение войны. Мол, они продвигаются к победе и нужно еще немного подождать, потерпеть. Однако только продвижение вперед остановится, оправдывать очереди за бензином, санкции, экономический кризис и гибель российских солдат просто нечем будет.

Также командир РДК считает, что мир с Россией будет долгосрочным и будет иметь смысл только после возвращения к границам 1991 года. Если российское присутствие сохранится на оккупированных территориях – они непременно захотят реванша. Возможно, не сразу, но это произойдет, убежден Капустин.

Полное интервью с Денисом Капустиным: смотрите видео