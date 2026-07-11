Об этом пишет The Telegraph.

Что происходит в Крыму?

Для российских властей аннексия полуострова была очень важна и воспринималась как большое достижение. Однако спустя 12 лет "самое ценное" завоевание Путина превратилось в бремя.

Украинская кампания средней дальности, направленная на изоляцию полуострова с воздуха, суши и моря, перекрыла линии снабжения, питавшие южные войска оккупантов, и сделала Крым непригодным для проживания россиян. В июне 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров предупреждал, что вскоре "Крым превратится в остров".

Сначала украинские дроны наносили удары по сухопутному коридору и железнодорожным сообщениям, соединяющим Крым с Россией. Впоследствии они начали наносить удары по инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и системам ПВО.

На этой неделе целью атак стали танкеры "теневого флота". Силам обороны удалось поразить 76 судов, которые пытались транспортировать топливо через Азовское море.

В то же время в Крыму российские предприятия массово закрываются. Оккупационные власти полуострова объявили чрезвычайное положение. Регулярными стали отключения электроэнергии и дефицит воды. В некоторых районах водоснабжение доступно лишь один час в день. С 1 по 8 июля Украина нанесла удары по 50 объектам энергетики.

В этом курортном сезоне отменены почти 79 % бронирований отелей, причем на каждые два новых приходится 10 отмен. Также усилились атаки на как минимум шесть ключевых крымских мостов, в частности на Чонгарский, Генический и другие. Российские власти были вынуждены приостановить продажу топлива частным лицам.

Между тем в Крыму возникла теневая экономика: продавцы через соцсети реализуют бензин на черном рынке.

Свет включают и выключают, по сути, когда им вздумается. Из-за отсутствия электроэнергии магазины либо закрылись, либо принимают оплату только наличными, вынуждая жителей преодолевать большие расстояния до ближайшего работающего банкомата, общественный транспорт почти не курсирует. Здесь все передвигаются пешком. Автомобилей стало гораздо меньше; многие люди начали ездить на велосипедах и скутерах,

– рассказала изданию жительница полуострова.

Жители оккупированного Крыма жалуются на постоянные взрывы, о которых умалчивают в новостях. Россия использует полуостров для запуска ракет по своему противнику и доминирования в Черном море, а Украина надеется, что изоляция Крыма зажмет российские войска на юге.

Благодаря чему Украина добивается успехов?

По данным ISW, кризис с топливом охватил как минимум 78 из 83 регионов России. Дефицит усугубился из-за ударов Украины на большие расстояния, количество которых в 2026 году выросло на 1 150 %, как сообщили Силы беспилотных систем Украины.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отметил, что атаки ВСУ влияют на способность россиян использовать Крым в качестве плацдарма для оккупации и основной военной базы на юге.

Он рассказал The Telegraph, что Украина применяла "асимметричную стратегию ведения войны" на восточном и северном участках линии фронта, замедлив продвижение России.

Например, можно наблюдать сокращение разрыва в интенсивности артиллерийского огня. Шесть месяцев назад это соотношение составляло 2,4 к 1 в пользу россиян; сейчас этот показатель составляет 1,6 к 1. На это повлияли как украинские удары по российским складам вблизи линии фронта, так и логистические трудности, мешающие поставкам боеприпасов на российские позиции,

– заявил эксперт.

Министр обороны Украины отметил, что удары вглубь России стали важнейшим событием войны в этом году. Эти успехи подкреплены технологическими достижениями в сфере использования дронов

Он сказал, что количество успешных ударов средней и большой дальности в июне выросло почти вдвое, а с февраля по май оно увеличилось в четыре раза.

Президент Украины заявил, что именно "битва в небе" определит, какая сторона победит в войне.

Если остановить врага на поле боя, если остановить войну на суше и если лишить его преимущества на море… то следующим полем боя станет небо. Мы перешли в воздушное пространство, и там мы уже конкурентоспособны

– сказал Зеленский.

Однако аналитики предупреждают, что преимущество Украины может продлиться некоторое время, пока Россия не догонит ее. Стране-агрессору понадобится несколько месяцев, чтобы найти способ снизить эффективность украинских беспилотников средней дальности.

Что известно об украинских ударах по НПЗ России?

В ночь на 10 июля Силы обороны нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. Как сообщает ГУР, на территории предприятия прогремели взрывы, после которых возник пожар.

"Дальнобойные санкции" продолжают действовать. После атаки украинских беспилотников 8 июля Саратовский нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку нефти из-за повреждения единственной установки первичной переработки.