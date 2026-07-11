Про це пише The Telegraph.

Що відбувається у Криму?

Для російської влади анексія півострова була дуже важливою й сприймалась як велике досягнення. Однак через 12 років "найцінніше" завоювання Путіна перетворилось на тягар.

Українська кампанія середньої дальності, спрямована на ізоляцію півострова з повітря, суші та моря, перекрила лінії постачання, що живили південні війська окупантів та зробила Крим непридатним для проживання росіян. У червні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров попереджав, що незабаром "Крим перетвориться на острів".

Спершу українські дрони завдавали ударів по сухопутному коридору та залізничних сполученнях, що з’єднують Крим із Росією. Згодом вони почали завдавати ударів по інфраструктурі, нафтопереробних заводах, електростанціях і системах ППО.

Цього тижня ціллю атак стали танкери "тіньового флоту". Силам оборони вдалось уразити 76 суден, які намагалися транспортувати паливо через Азовське море.

Водночас у Криму російські підприємства масово закриваються. Окупаційна влада півострова оголосила надзвичайний стан. Регулярними стали відключення електроенергії, дефіцит води. В деяких районах водопостачання доступне лише одну годину на день. Україна з 1 по 8 липня завдала ударів по 50 об’єктах енергетики.

У цьому курортному сезоні скасовані майже 79 % бронювань готелів, причому на кожні два нових припадає 10 скасувань. Також посилилися атаки на щонайменше шість ключових кримських мостів, зокрема на Чонгарський, Генічеський та інші. Російська влада була змушена призупинити продаж пального приватним особам.

Тим часом у Криму виникла паралельна економіка: продавці через соцмережі продають бензин на чорному ринку.

Світло вмикають і вимикають, по суті, коли їм заманеться. Через відсутність електроенергії магазини або закрилися, або приймають оплату лише готівкою, змушуючи мешканців долати великі відстані до найближчого працюючого банкомату, громадський транспорт майже не курсує. Тут усі пересуваються пішки. Автомобілів стало набагато менше; багато людей почали їздити на велосипедах і скутерах,

– розповіла виданню мешканка півострова.

Жителі окупованого Криму скаржаться на постійні вибухи, які замовчуються у новинах. Росія використовує півострів для запуску ракет по своєму противнику та домінування в Чорному морі, а Україна сподівається, що ізоляція Криму затисне російські війська на півдні.

Завдяки чому Україна досягає успіхів?

За даними ISW, криза з пальним охопила щонайменше 78 із 83 регіонів Росії. Дефіцит поглибився через далекобійні удари України, кількість яких у 2026 році зросла на 1 150 %, як повідомили Сили безпілотних систем України.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва, Антон Земляний, зазначив, що атаки ЗСУ впливають на здатність росіян використовувати Крим як плацдарм для окупації та основну військову базу на півдні.

Він розповів The Telegraph, що Україна застосовувала "асиметричну стратегію ведення війни" на східній та північній ділянках лінії фронту, сповільнивши просування Росії.

Наприклад, можна спостерігати зменшення розриву в інтенсивності артилерійського вогню. Шість місяців тому це співвідношення становило 2,4 до 1 на користь росіян; зараз цей показник становить 1,6 до 1. На це вплинули як українські удари по російських складах поблизу лінії фронту, так і логістичні труднощі, що заважають постачанню боєприпасів на російські позиції,

– заявив експерт.

Міністр оборони України зазначив, що удари вглиб Росії стали найважливішою подією війни цього року. Ці успіхи підкріплені технологічними досягненнями у сфері використання дронів

Він сказав, що кількість успішних ударів середньої та великої дальності в червні зросла майже вдвічі, а з лютого по травень вона збільшилася вчетверо.

Президент України заявив, що саме "битва в небі" визначить, яка сторона переможе у війні.

Якщо зупинити ворога на полі бою, якщо зупинити війну на суші та якщо позбавити його переваги на морі… то наступним полем бою стане небо. Ми перейшли у повітряний простір, і там ми вже є конкурентоспроможними

– сказав Зеленський.

Однак аналітики застерігають, що перевага України може тривати певний час, поки Росія наздоганяє її. Країні-агресорці знадобиться кілька місяців, щоб знайти спосіб знизити ефективність українських безпілотників середньої дальності.

Що відомо про українські удари по НПЗ Росії?

У ніч на 10 липня Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод. Як повідомляє ГУР, на території підприємства пролунали вибухи, після яких виникла пожежа.

"Далекобійні санкції" продовжують працювати. Після атаки українських безпілотників 8 липня Саратовський нафтопереробний завод припинив переробку нафти через пошкодження єдиної установки первинної переробки.