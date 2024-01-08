В то же время смерть Владимира Путина может остановить войну. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Сергей Асланян.

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"Будет маневрирование, но война остановится"

Сергей Асланян предположил, что после смерти Владимира Путина будет маневрирование, однако боевые действия остановятся. После Путина Кремль может возглавить секретарь совбеза России Николай Патрушев.

Как только умрет Путин, война сразу остановится. Будет маневрирование. После Брежнева был Андропов, Черненко. После Путина будет Патрушев, потом – какая-то проходная фигура. Но война остановится сразу,

– убежден оппозиционер.

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