Водночас смерть Владіміра Путіна може зупинити війну. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Сергій Асланян.
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"Буде маневрування, але війна зупиниться"
Сергій Асланян припустив, що після смерті Владіміра Путіна будуть маневрування, однак бойові дії зупиняться. Після Путіна Кремль може очолити секретар ради безпеки Росії Нікалай Патрушев.
Як тільки помре Путін, війна одразу зупиниться. Буде маневрування. Після Брежнєва був Андропов, Черненко. Після Путіна буде Патрушев, потім – якась прохідна фігура. Але війна зупиниться одразу,
– переконаний опозиціонер.
Президентські вибори у Росії: головне
- 8 грудня 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що балотуватиметься на наступних так званих "виборах" президента Росії. Він пояснив своє рішення тим, що його нібито "просили про це люди", а сам Путін розглядав різні варіанти. Він додав, що нібито сьогодні "інакше не можна". Новий президентський термін стане для нього п'ятим.
- Псевдовибори президента у Росії відбудуться 15 – 17 березня 2024 року. Крім того, російська ЦВК оголосила, що голосування проходитиме й на окупованих територіях України. У британській розвідці переконані, що у такий спосіб Путін хоче створити враження нібито "легітимності" вторгнення на чужу територію. Очевидно, російська окупаційна адміністрація вдаватиметься до фальсифікації виборів і залякування українців.
- Так званий глава Кремля вже подав документи до ЦВК. Його особисто зустріла керівниця Елла Памфілова. Згідно з правилами, для того, щоб балотуватися, Путін мав створити групу виборців, яка його підтримуватиме, кількістю не менше 500 осіб. Збори групи пройшли 16 грудня, де учасники одноголосно підтримали Путіна.