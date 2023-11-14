Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще довго не піде на переговори з Україною та її західними союзниками. Це означає, що війна може тривати ще довго.

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Іноді війни не закінчуються

За словами Буданова, росіяни продовжуватимуть хаотичні обстріли, проте без інтенсивних бойових дій. Він зазначив, що є приклади, коли війни не закінчувалися юридично.

Прикладом такого конфлікту є Японія та Росія, які формально перебувають у стані війни з 1945 року, оскільки мирного договору про статус Курильських островів не було. Очільник української розвідки наголосив, що цій територіальній проблемі вже 70 років.

Цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у Росії значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти,

– сказав Буданов.

Він також зауважив, що тривалість інтенсивних бойових дій залежить від низки факторів. Насамперед мовиться про системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор — зростання втоми від війни у суспільстві. Водночас поки що Росія зберігає економічну стійкість.

"Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15 – 20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році", — розповів очільник розвідки.

Буданов прокоментував свої бойові виходи під час війни