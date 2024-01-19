Два года – это действительно минимальный срок войны в Украине. Такое мнение в эфире 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он также добавил, что сами боевые действия могут продолжаться еще долго.

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Как долго будут продолжаться бои

В американской разведке считают, что война в Украине продлится еще минимум два года. Официальные лица США приватно говорят о том, что боевые действия могут продолжаться еще даже пять лет, не зависимо от того, кого изберут президентом Штатов.

Если мы получим авиацию в достаточном количестве – хотя бы 80 самолетов – то в этом году мы сможем работать по Крыму с большой вероятностью его увольнения. Тогда 2025 год – это может быть уже увольнение Донбасса. Об этих двух годах главных боев к выходу на админграницы и говорят наши партнеры,

– заметил Роман Свитан.

По мнению военного эксперта, это минимальный срок для окончания войны, который невозможно ускорить. Ведь только через год освободить всю территорию Украины – нереалистично.

"Минимально – два года. Дальше все зависит от степени развала России. Сейчас есть определенное видение этих процессов, они уже пробиваются наружу", – подчеркнул полковник запаса.

Обратите внимание! Уже несколько дней в Башкортостане проходят митинги через судилище над местным активистом Фаином Алсиновым. В Украине говорят, что это начало фрагментации России.

Латентные боевые действия еще будут продолжаться

Два года основных сражений в Украине состоятся точно. Однако на этом все может не окончиться.

Дальше – от 5 до 7 лет придется еще воевать уже на наших границах. То есть, на линии фронта, которая будет идти вдоль границы. Россия будет распадаться, и некоторые волны этого распада будут однозначно биться о нашу границу,

– подчеркнул военный эксперт.

Развитие событий может быть разным, соответственно разными будут и методы борьбы. Профессиональная армия Украины может даже несколько десятков лет в боевом режиме прикрывать наши границы.

"Общество тогда не будет вовлечено в боевые действия. Этим будет заниматься армия профи. Однако если будет именно такое видение подготовки профессиональной армии", – объяснил Свитан.

По мнению полковника запаса, ситуация будет похожа на бои на Востоке Украины с 2014 по 2022 год. Все будет продолжаться, пока дестабилизация в распадающейся России не пройдет окончательно.

Что говорят о войне в Украине