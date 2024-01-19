Два роки – це справді мінімальний термін війни в Україні. Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він також додав, що самі бойові дії можуть тривати іще довго.

Читайте також Зеленський отримає послання від Байдена у Давосі стосовно стратегії війни, – Bloomberg

Як довго продовжуватимуться бої

В американській розвідці вважають, що війна в Україні триватиме ще мінімум два роки. Офіційні особи США приватно говорять про те, що бойові дії можуть продовжуватися іще навіть п'ять років, не залежно від того, кого оберуть президентом Штатів.

Якщо ми отримаємо авіацію в достатній кількості – хоча б 80 літаків – то в цьому році ми зможемо працювати по Криму з великою ймовірністю його звільнення. Тоді 2025 рік – це може бути вже звільнення Донбасу. Про ці два роки головних боїв до виходу на адмінкордони і говорять наші партнери,

– зауважив Роман Світан.

На думку військового експерта, це мінімальний термін для закінчення війни, який неможливо прискорити. Адже лише за рік звільнити всю територію України – нереалістично.

"Мінімально – два роки. Далі все залежить від ступеня розвалу Росії. Зараз є певне бачення цих процесів, вони вже пробиваються назовні", – наголосив полковник запасу.

Зверніть увагу! Вже кілька днів у Башкортостані проходять мітинги через судилище над місцевим активістом Фаїном Алсиновим. В Україні кажуть, що це початок фрагментації Росії.

Латентні бойові дії ще триватимуть

Два роки основних боїв в Україні відбудуться точно. Однак на цьому все може не закінчитись.

Далі – від 5 до 7 років доведеться ще воювати вже на наших кордонах. Тобто на лінії фронту, яка буде йти вздовж кордону. Росія буде розпадатись, і деякі хвилі цього розпаду однозначно битимуться об наш кордон,

– підкреслив військовий експерт.

Розвиток подій може бути різним, відповідно різними будуть і методи боротьби. Професійна армія України може навіть кілька десятків років в бойовому режимі може прикривати наші кордони.

"Суспільство тоді не буде залучене до бойових дій. Цим займатиметься армія профі. Однак якщо буде саме таке бачення підготовки професійної армії", – пояснив Світан.

На думку полковника запасу, ситуація буде схожою до боїв на Сході України з 2014 до 2022 року. Усе триватиме, поки дестабілізація в Росії, яка розпадатиметься, не мине остаточно.

Що кажуть про війну в Україні