Как рассказал в эфире 24 Канала народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, первым признаком станет прекращение боевых действий. Сегодня этого нет, хотя на некоторых участках силы обеих сторон стоят на месте.

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При каких условиях война действительно прекратится?

Сегодня есть направления, где непрерывные атаки длятся месяцами или где очевидно продвижение россиян. Поэтому мы не можем говорить, что фронт остановился. Стоит вспомнить окончание Второй мировой войны, когда немцы остановились, поскольку не имели возможности продвигаться вперед.

"В России такого истощения пока нет. Оно накапливается, но враг не истощен настолько, чтобы фронт остановился. Это первое условие", – подчеркнул Рахманин.

Второе – когда набор личного состава для Кремля станет катастрофическим и Россия не сможет компенсировать потери. Сегодня такие возможности еще есть, хотя набор мобилизованных действительно падает. Но на помощь приходят стратегические резервы, сформированные ранее.

Депутат назвал условия окончания войны: смотрите видео

"А третье условие – это когда их финансовые проблемы станут необратимыми и будут приближать Россию к коллапсу. Тогда они будут вынуждены остановиться. Сейчас мы видим признаки по каждому из этих направлений, но этого пока недостаточно", – подчеркнул Сергей Рахманин.

Когда фронт может остановиться?

По словам народного депутата, это мы увидим на примере работы российского ВПК. Производить определенное количество продукции будет становиться все труднее, это скажется на возможности россиян выплачивать оккупантам столь высокое вознаграждение за службу.

Как только россияне перестанут получать эти деньги, тогда не останется никакого стимула вступать в ряды армии. Умирать за так называемые "ценности", которые исповедует Путин, никто не готов. Если исчезнет денежный фактор, то набор в армию сразу сократится, а случаи дезертирства станут чаще.

Сегодня российская экономика существует благодаря нефти. Если цена на сырье повышается, то так же увеличиваются цены на бензин. Чтобы этого избежать, нефтяникам платили деньги из государственного бюджета, чтобы они не повышали цены на внутреннем рынке России. Львиная доля средств, поступавших в бюджет, возвращалась нефтяникам, они не оставались в бюджете.

Но сегодня из-за проблем с нефтепереработкой, с экономикой – эта схема не работает. Деньги в бюджете уменьшаются,

– подчеркнул народный депутат Украины.

Не стоит забывать, что военная экономика требует больших денег. Каждый новый год войны требует больше средств, чем предыдущий. Но как только в банках не останется денег, это будет означать, что ресурсов нет. Финансировать войну будет невозможно. Своими ударами по портам, НПЗ, складам – Украина только ускоряет этот процесс.