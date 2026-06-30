Як розповів в ефірі 24 Каналу народний депутат України, член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, першою ознакою буде зупинення боїв. Сьогодні цього немає, хоча на деяких ділянках сили з обох боків стоять на місці.

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За яких умов війна справді припиниться?

Сьогодні є напрямки, де безперервні атаки тривають місяцями або де очевидним є просування росіян. Тому ми не можемо говорити, що фронт зупинився. Варто згадати закінчення Другої світової війни, коли німці зупинилися, оскільки не мали змоги просуватися вперед.

"У Росії такого виснаження наразі немає. Воно накопичується, але ворог не виснажений достатньо, щоб фронт зупинився. Це перша умова", – наголосив Рахманін.

Друга – коли набір особового складу для Кремля буде катастрофічним і Росія не зможе компенсувати втрати. Сьогодні ці можливості ще є, хоч набір мобілізованих справді падає. Але на допомогу приходять стратегічні резерви, які сформували раніше.

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"А третя умова – це тоді, коли їхні фінансові проблеми будуть незворотними й наближатимуть Росію до колапсу. Тоді вони будуть змушені зупинитися. Наразі ми бачимо ознаки за кожним з цих напрямів, але цього поки не достатньо", – підкреслив Сергій Рахманін.

Коли фронт може зупинитися?

За словами нардепа, це ми побачимо на прикладі роботи російського ВПК. Виробляти певну кількість продукції ставатиме дедалі важче, це позначиться на можливості росіян виплачувати окупантам таку високу винагороду за службу.

Як тільки росіяни не отримуватимуть цих грошей, тоді не буде жодного стимулу ставати до лав армії. Помирати за так звані "цінності", які сповідує Путін – ніхто не готовий. Якщо зникне грошовий фактор, то набір у військо одразу стане меншим, а випадки дезертирства почастішають.

Сьогодні російська економіка існує завдяки нафті. Якщо ціна на сировину підвищується, то так само збільшуються ціни на бензин. Для того, щоб уникнути цього нафтовикам платили гроші з державного бюджету, щоб вони не підвищували ціни на внутрішньому ринку Росії. Левова частина коштів, які надходили у бюджет, йшли назад до нафтовиків, вони не осідали у бюджеті.

Але сьогодні через проблеми з нафтопереробкою, з економікою – це історія не працює. Гроші у бюджеті зменшуються,

– підкреслив народний депутат України.

Не треба забувати, що військова економіка потребує багато грошей. Кожен новий рік війни потребує більше коштів, ніж попередній. Але як тільки у банках не буде грошей, це означатиме, що ресурсу немає. Фінансувати війну буде неможливо. Своїми ударами по портах, НПЗ, складах – Україна тільки пришвидшує цей процес.