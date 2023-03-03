Резников рассказал, может ли Украина победить в войне уже в этом году

Украинские воины продолжают героически защищать родную землю от кровавого российского агрессора и приближать нашу победу.

Министр обороны убежден, что война России против Украины может завершиться уже в 2023 году. Об этом Алексей Резников сказал в одном из интервью. Смотрите также У Залужного спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война в Украине Глава оборонного ведомства отметил, что является оптимистом и видит ситуацию на поле боя.

Есть шансы, что эта война завершится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, многое знаю, и это внушает мне оптимизм. Оптимист — это информированный реалист,

– подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также добавил, что наше государство никогда не будет договариваться с Владимиром Путиным. "Украина готова вести переговоры о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемый Нюрнберг-2", – подытожил Резников.

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Что именно тормозит победу Украины

Во время совместной пресс-конференции с президентом Латвии во Львове 3 марта Владимир Зеленский назвал одну из главных причин, которая тормозит победу Украины.

Глава государства отметил, что Россия до сих пор может производить оружие. Кроме того, есть страны, в частности, в Евросоюзе, которые "не готовы действовать мощно". Они находят в санкционных шагах компромиссы для государства-агрессора. Зеленский отметил, что это делает невозможным быструю победу над Россией.

Президент подчеркнул, что наше государство и партнеры должны сделать все для того, чтобы не дать оккупантам возможность производить то количество оружия, с которым они к нам приходят.