Когда Путин может остановиться: бывший сотрудник СБУ назвал возможные сценарии

За все время с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы Украины уже уничтожили более 170 тысяч оккупантов, но Россия до сих пор не останавливается. У Путина нет предела по людям, но все может измениться.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, есть вполне реальные сценарии, по которым Путин будет вынужден прекратить войну.

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При каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну

Как отметил Ступак, пока россияне будут идти на войну, до тех пор они будут там погибать. Один из возможных сценариев, когда Путин вынужден будет прекратить все – если люди массово начнут отказываться идти воевать. Также реальный вариант – если определенная сила в армии станет саботировать приказы и агитировать за завершение войны.

Это – противостояние по линии со стороны военных. По аналогии, как во Вьетнамской войне. Когда военные вышли на протест и потребовали, что войну нужно заканчивать,

– отметил Ступак.

Не стоит забывать и о финансовом положении России. Путин будет вынужден закончить войну, если местный бюджет слишком сильно просядет и придется сильно "обрезать" другие расходы.

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Ступак подчеркнул, что мощные "хлопки" также могут приблизить войну к завершению. В этом контексте можно вспомнить взрыв 1 января в Макеевке, где погибло около 600 мобилизованных из Саратовской области. Тогда это повлекло за собой серьезное возмущение среди россиян в регионе.

Тогда оккупанты просто конвейером их хоронили. И в Саратовской области люди сильно возмущались. Но все удалось потушить – привлекли местную ФСБ и полицию. Когда на фронте массово гибнут мобилизованные из одного региона, тогда это может открыть глаза россиянам из этого региона,

– считает Ступак.

Неудачи России из-за войны: коротко