Об этом Гвидо Крозетто заявил во время визита в Лондон. По его словам, условием для любой дипломатии должно быть прекращение огня со стороны Москвы.

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Глава минобороны Италии надеется на скорое окончание войны

Как заявил Крозетто, условием для любой дипломатии должно быть прекращение огня со стороны Москвы, а целью гипотетических переговоров – восстановление международной законности.

Как известно, контрнаступление против российских войск не прогулка в парке. Надеюсь, что в довольно короткие сроки – ближайшие 7 – 8 месяцев – может быть попытка завершить войну в Украине. Нужно, чтобы Россия прекратила бомбардировку Украины хотя бы на один день,

– подчеркнул министр.

Что говорит Буданов о том, когда закончится война

Напомним, что недавно главу ГУР МО во время интервью спросили, когда, по его мнению, закончится война.

"Интересный вопрос. Лично мы надеемся, что оно будет скорым, но поскольку мы только что коснулись религии, только Бог знает ответ", – ответил Буданов.