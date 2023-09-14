Про це Гвідо Крозетто заявив під час візиту до Лондона. За його словами, умовою для будь-якої дипломатії має бути припинення вогню з боку Москви.

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Глава міноборони Італії сподівається на швидке закінчення війни

Як заявив Крозетто, умовою для будь-якої дипломатії має бути припинення вогню з боку Москви, а метою гіпотетичних переговорів – відновлення міжнародної законності.

Як відомо, контрнаступ проти російських військ не прогулянка в парку. Сподіваюся, що в досить короткі терміни – найближчі 7 – 8 місяців – може бути спроба закінчити війну в Україні. Потрібно, щоб Росія припинила бомбардування України хоча б на один день,

– наголосив міністр.

Що каже Буданов про те, коли закінчиться війна

Нагадаємо, що нещодавно главу ГУР МО під час інтерв'ю спитали, коли, на його думку, закінчиться війна.

"Цікаве запитання. Особисто ми сподіваємося, що воно буде швидким, але оскільки ми щойно торкнулися релігії, тільки Бог знає відповідь", – відповів Буданов.