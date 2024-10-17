Война закончится в 2 случаях: Свитан ответил, сколько она еще продлится

Прогнозировать завершение боевых действий с выходом на границы 1991 года можно было еще в конце 2022 года, если бы Украине помогли партнеры. В тот период российская армия была слабой, практически разбитой и деморализованной, поэтому была возможность выполнить ряд задач и закончить войну.

Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что завершить войну можно было и в 2024 году, если бы Украине в 2023 году передали союзники все то, что обещали: самолеты, ракеты в достаточном количестве в начале наступления, а не в конце.

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Или капитуляция, или распад России

Военный эксперт подчеркнул, что полная неподдержка нашими партнерами плана завершения войны в 2024 году привела к тому, что российской армии дали возможность 2,5 года восстанавливать свои силы, средства, чтобы двинуться дальше.

Война, по словам Свитана, не закончится до тех пор, пока Россия находится в состоянии, в котором сейчас – империи, которая расширяется.

"Поэтому война закончится в 2 случаях: или капитуляцией Украины, а это означает полную потерю государственности; или распадом России. Однако капитуляции со стороны украинской армии и народа однозначно не будет. Относительно второго случая, распад России, тюрьмы народов, будет происходить несколько лет, от 5 до 10 ориентировочно, в зависимости от ряда событий, международной помощи по этому вопросу", – озвучил Свитан.

Украине следует готовиться к долговременной борьбе

Воевать в горячей фазе и на такой ширине фронта как сейчас (1,5 тысячи километров), по мнению полковника запаса ВСУ, придется еще ориентировочно несколько лет. По его словам, исходя из возможностей России, Украины и ее союзников, выполнение боевых задач займет минимум 3 года.

2025 – это год Крыма, 2026 – 2027 – годы Донбасса, освобождать его придется с выходом через Дон на Ростов, других вариантов уже нет, потому что потеряны серьезные позиции на высотах в районе Донецка, Горловки, Авдеевки,

– объяснил Свитан.

Украинские войска, со слов военного эксперта, враг отбросил практически на низину, в сторону Покровска. Обходить Донбасс, по его мнению, нужно будет только с востока. При других вариантах будут значительные потери, а в Украине нет такого количества сил и средств, чтобы рисковать ими.

Надо закатывать рукава на 3 года, готовиться выполнять боевые задачи, а реально – лет 10 воевать, а значит Украине нужна профессиональная армия, прямой рекрутинг, достаточное финансирование, помощь партнеров,

– подытожил Свитан.

Напомним, президент Украины Зеленский в Верховной Раде 16 октября обнародовал План победы, который предусматривает завершение войны в 2025 году. Документ предусматривает 5 пунктов: приглашение Украины в НАТО сейчас; укрепление обороны, в частности снятие ограничений на использование дальнобойного оружия; размещения комплексного неядерного пакета сдерживания; развитие стратегически-экономического потенциала Украины; возможность, чтобы после окончания войны украинские военные использовали свой опыт для укрепления обороны НАТО и ЕС.