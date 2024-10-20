Когда закончится война в Украине: МВФ обновил базовый прогноз

Международный валютный фонд в новом прогнозе отодвинул на год срок завершения интенсивных боевых действий. Там объяснили, что ожидается, что война продлится в течение следующего года.

В прогнозе Международного валютного фонда от 18 октября 2024 говорится, что война в 2025 году будет создавать давление на расходы, открывая дополнительные потребности в финансировании.

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Что отметили в новом прогнозе МВФ

В обновленном базовом сценарии война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что окажет сильное тормозящее влияние, однако Украина сможет поддерживать умеренный (экономический) рост,

– говорят в МВФ.

Там также отметили, что война России в Украине продолжает приносить экономические, социальные и гуманитарные убытки, растущие.

Также в документе говорится, что без грантов увеличится дефицит госбюджета до 24,5% в 2024 году и до 20% в 2025 году.

Более того, в Международный валютный фонд прогнозирует зимой значительный дефицит электроэнергии – на уровне 3 – 4 гигаватт. Причем риски снижения перевешивают, поскольку ракетные обстрелы продолжаются.