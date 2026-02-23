Европа говорит об 3 годах: эксперт предположил, сколько еще продлится война
- Европейские чиновники считают, что война в Украине может продолжаться еще 1 – 3 года.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предположил, чего ожидать дальше на фронте.
Европейские чиновники считают, что война в Украине продлится еще минимум 1 – 3 года. Хотя на самом деле прогнозировать что-то тут чрезвычайно сложно.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что делать прогнозы относительно завершения войны – неблагодарное дело. Максимум, что можно более-менее точно предположить – что будет происходить через несколько месяцев.
Чего ожидать в ближайшие месяцы?
По словам Лакийчука, война России против Украины продолжается с 2014 года. Мало кто тогда мог спрогнозировать, что через 8 лет начнется полномасштабная война. Поэтому и сложно сейчас воспринимать любые прогнозы относительно завершения войны.
В начале полномасштабной войны говорили, что Украина упадет за 3 недели. Но держимся. Можем сейчас спрогнозировать, что ожидает в ближайшие месяцы. Судя по боям на линии фронта и имеющихся резервов у врага, можем сказать, что в ближайшие месяцы Россия не собирается прекращать войну,
– сказал Лакийчук.
Скорее всего, враг снова насобирает ресурсы, чтобы продолжить свою стратегическую наступательную операцию уже весной или летом. Поэтому, вероятно, что в ближайшие 6 – 9 месяцев война в Украине будет продолжаться.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал нынешние переговоры между Украиной и Россией. Очередная трехсторонняя встреча с участием США состоится уже на этой неделе. По его словам, прогресс в мирных переговорах есть; некоторые вопросы сдвинулись с места. Хотя Россия до сих пор требует контроль над всем Донбассом.
Когда закончится война?
- Пока сложно прогнозировать, когда именно может закончиться война. В январе издание The Wall Street Journal дало три сценария войны в Украине в 2026 году. Первый – война на истощение продолжится, а мирные переговоры будут ходить по кругу. Россия может пойти на мир в одном случае, но гарантий, что она не продолжит войну – нет.
- Журналисты рассматривают вариант, при котором Украина соглашается на неприятный компромисс без значительных гарантий безопасности от США. Другой сценарий – российская экономика испытывает слишком много проблем, что заставит диктатора Путина быть более сговорчивым на переговорах.
- Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас дал свои варианты завершения войны в Украине. Он считает, что вряд ли все закончится в краткосрочной перспективе. При этом профессор назвал сценарий, который, по его мнению, является наилучшим для Украины.