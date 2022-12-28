Окончание войны в 2023 году: Жданов оценил прогноз Буданова

С начала войны многие украинские и мировые эксперты делали предположение о возможной дате окончания войны в Украине. Однако прогноз Кирилла Буданова как главы украинской разведки наиболее обоснован.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 канал. Он высоко оценил вероятность прогноза Буданова.

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Глава ГУР Кирилл Будано в заявил, что война в Украине закончится в 2023 году.

Вероятность высока

По словам Жданова, если глава украинской разведки говорит, что в 2023 году война закончится, то у него есть все основания, чтобы так считать.

Никто не говорит, что это будет 100%, потому что сегодня 100% гарантии вам не даст никто. Однако его слова внушают оптимизм,

– добавил военный эксперт.

Жданов убежден, что вероятность того, что прогнозы Буданова сбудутся, достаточно высока.

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