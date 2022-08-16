Хотелось бы скорее, – нардеп спрогнозировал, когда заработает Высший совет правосудия

Еще летом 2021 года украинский парламент принял решение о перезапуске Высшего совета правосудия, однако до сих пор этого сделано не было. Похоже, что сейчас лед тронулся, и обновленный ВСП имеет шансы вскоре начать свою работу.

Об этом 24 каналу рассказал народный депутат Украины, глава комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов. Он объяснил, что с начала полномасштабной войны россии с Украиной Высший совет правосудия фактически не работал, ведь накануне вторжения оккупантов, 22 февраля, 10 членов ВСП сложили свои полномочия.

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Парламент уже избрал членов ВСП

По словам Маслова, согласно принятому в прошлом году закону, изменились процедуры отбора в Высший совет правосудия. Теперь в этом принимает участие Этический совет, состоящий из представителей международных организаций и судебной власти Украины. Это должно обеспечить прозрачные процедуры отбора, в том числе и в части добропорядочности тех кандидатов, которых избирают на должность в ВСП.

Достаточно символическим стало то, что именно парламенту пришлось первому заполнять квоты по новому закону. Парламент имеет две вакансии, которые закрыли на заседании 15 августа. Так, Рада избрала в состав ВСП ученого Николая Мороза и адвоката и общественного деятеля Романа Маселко.

После их избрания количество действующих членов Высшего совета правосудия увеличилось до 5. В общей сложности их должно быть 22, но для того чтобы ВСП стал уполномоченным нужно хотя бы 15.

Нардеп отметил, что следующим доформировать состав Совета должен съезд судей, который должен заполнить 10 мест. Поскольку в ВСП уже действует 2 члена от этого съезда, судьям нужно выбрать еще 8 человек. Кроме того, по два члена Высшего совета правосудия должны назначить съезд адвокатов, съезд прокуроров и съезд высших учебных заведений, а еще одного – президент.

Когда новый Высший совет правосудия сможет начать работу

Если все пойдет по плану, который у нас есть, до конца года мы можем получить новый состав,

– надеется Маслов.

Он подчеркнул, что раньше была возможность укомплектовать ВСП уже в сентябре, однако сейчас, по реальным оценкам, это возможно к концу осени.

"Наши герои на фронте защищают вопросы справедливости – базовой ценности людей, без которой не может существовать современная демократическая страна. Наши герои умирают за это, поэтому мы должны со своей стороны отработать на все 100, чтобы вернуть справедливость в наше общество. Конечно, это нельзя сделать без полноценно функционирующей судебной системы", – считает депутат.

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