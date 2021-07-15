У Байдена до сих пор не определились с датой визита Зеленского
15 июля 2021 , 17:02Читати новину українською
Источник:Белый дом
Еще в начале июня во время телефонного разговора Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Их встреча должна состояться летом 2021 года, но конкретной даты до сих пор нет.
В Белом доме подчеркнули, что все еще ждут Владимира Зеленского, но пока не могут объявить дату визита.
Важно Не просто встреча ради встречи, – Кулеба о предстоящем разговоре Зеленского и Байдена
Как объяснил один из представителей администрации США, стороны еще не выбрали месяц визита.
Когда Байден разговаривал с Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы не уточняли, в каком месяце состоится встреча, но все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом,
– говорится в сообщении.
Все, что известно о визите Зеленского в США
- Разговор президентов США и Украины состоялся 7 июня. Именно тогда Байден и пригласил Зеленского в Вашингтон.
- Зеленский может встретиться с Байденом уже в конце июля. Это будет полноценный визит президента в США.
- По словам Зеленского, он будет иметь по меньшей мере 2 блока вопросов для обсуждения: безопасный и экономический.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главной темой для разговора Зеленского и Байдена в США станет именно вопрос безопасности.