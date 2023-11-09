Это последний пример, – Зеленский сказал, когда в последний раз смеялся

Владимир Зеленский рассказал, когда в последний раз ему приходилось смеяться. В частности, этот случай произошел с главой государства достаточно недавно.

Об этом президент Украины рассказал во время своего брифинга для информационного агентства Reuters. Зеленский также отметил, что порой не понимает, почему на нашей планете вообще вспыхивают конфликты, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, когда в последний раз смеялся

Отвечая на вопрос журналистки о том, когда Зеленский раз смеялся в своей жизни, глава государства не смог сдержать собственную улыбку и смех.

Сейчас вы мне задали мне этот вопрос, и это смешно. Это последний пример,

– подчеркнул он.

Украинский глава также отметил, что иногда он имеет возможность видеться со своими детьми, а также со своими домашними любимцами. По его словам, такие мгновения действительно великолепны.

"Моя жена с детьми и собаками – это всегда вызывает улыбку", – сказал Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что, смотря на все эти войны и кризисы, случившиеся не только в Украине, но и в Африке или на Ближнем Востоке, думает, что было бы лучше, если бы наша Земля была бы планетой собак.

В частности, он иногда не понимает поступки людей и действия, выполняемые ими относительно друг друга. Более того, ему кажется, что люди сумасшедшие и собаки могли бы лучше ужиться между собой на нашей планете, не устраивая войн и конфликтов.

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