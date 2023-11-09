Про це президент України розповів під час свого брифінгу для інформаційного агентства Reuters. Зеленський також зазначив, що часом не розуміє того, чому на нашій планеті взагалі спалахують конфлікти, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав, коли востаннє сміявся

Відповідаючи на запитання журналістки про те, коли Зеленський востаннє сміявся у своєму житті, глава держави не зміг стримати власну посмішку та сміх.

Зараз ви мені поставили мені це запитання, і це смішно. Це останній приклад,

– наголосив він.

Український очільник також відзначив, що іноді він має змогу бачитися зі своїми дітьми, а також зі своїми хатніми улюбленцями. За його словами, такі миті дійсно чудові.

"Моя дружина з дітьми та собаками – це завжди викликає усмішку", – сказав Зеленський.

Крім того, він підкреслив, що, дивлячись на всі ці війни й кризи, які трапилися не лише в Україні, а й в Африці чи на Близькому Сході, думає, що було б краще, якби наша Земля "була б планетою собак".

Зокрема, він іноді не розуміє вчинки людей і дії, які вони виконують щодо одне одного. Ба більше, йому здається, що люди божевільні й собаки могли б краще вжитися між собою на нашій планеті, не влаштовуючи воєн і конфліктів.

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