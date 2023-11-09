Зеленський наголосив, що відмінності між Україною та Росією мають бути зрозумілі на кожному континенті нашої планети.
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В чому різниця між Україною та Росією
Почав Зеленський з цитати одного з національних героїв Мексики Еміліано Сапато: "Краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Краще смерть воїна, аніж життя рабом".
Українці боронять свою землю та свої домівки, захищаючи свої родини та дітей, в той час, як Росія руйнує чужі оселі, розділяє чужі родини та викрадає чужих дітей,
– висловився він.
Він зазначив, що для України – це антиколоніальна війна, для Росії – намагання відновити стару імперію, яка зламала життя народу.
Глава держави у розмові додав, що Росія не хоче прийняти того, що ми будемо жити вільно та маємо право на незалежність і ідентичність.
Росія – злочинець, а Україна – борець
Зеленський підкреслив, що саме Росія почала війну та хаос, а наша країна має припинити це та відновити власну безпеку, бо країна-агресорка чинить зло. А Україна чинить спротив.
Росія – злочинець, а Україна – борець,
– саме так підсумував глава держави.
Президент закликав приєднатись до Формули миру
Відповідаючи на запитання студентів, український лідер, сказав, що Мексика могла б приєднатися до реалізації пунктів Формули миру
"Можна допомагати в цьому: тиснути на Росію, забирати в неї викрадених дітей, повертати додому. Нам допомагають деякі країни", – сказав він.
Як заявив Володимир Зеленський, для нашої країни важлива політична підтримка, а саме на майданчику ООН – українських резолюцій щодо закінчення війни, припинення російського терору, відновлення справедливості й територіальної цілісності нашої держави.
У всіх цих кроках ми хотіли б, щоб Мексика нам допомагала й нас підтримувала,
– сказав він.
Протидія російській пропаганді
За його словами, важливим моментом є протидія російській пропаганді та збільшення присутності України в інформаційному полі країн Латинської Америки. На його думку, цьому може сприяти проведення саміту за участю представників нашої держави та латиноамериканських країн.
Такий саміт, думаю, також був би дуже потужним і важливим, щоб безпосередньо побачили нас, почули нас, допомогли нам, запропонували щось своє,
– переконаний Володимир Зеленський.
За словами Президента, будь-які поступки терористам лише розпалюють їхні злочинні наміри.
Люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми. І тому ми боремося й хочемо, щоб нас підтримували,
– акцентував Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що сьогодні неможливо говорити про будь-які відносини з Росією, тому це питання варто віддати на розсуд майбутніх поколінь.
До слова Сьогодні ініціатива в наших руках, на деяких напрямках є кроки вперед, – Зеленський
Інші заяви Зеленського
8 листопада, Єврокомісія ухвалила історичне рішення: рекомендувала почати переговори щодо членства з Україною. Президент заявив, що історія України та усієї Європи зробила правильний крок. Президент зауважив, що ця новина – чистий позитив.
Глава держави наголосив, що Україна спробує домогтися позитивних результатів на полі бою до кінця року. Зеленський зазначив, що ми здобудемо перемогу у війні, хоч і є труднощі на фронті, а також додав, що зараз це важко "це важко."
- Президент повідомив, що наша держава отримала додаткові установки NASAMS. За його словами на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів, тому ми до зими підготовані.