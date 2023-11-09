Зеленский подчеркнул, что различия между Украиной и Россией должны быть понятны на каждом континенте нашей планеты.
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В чем разница между Украиной и Россией
Зеленский начал с цитаты одного из национальных героев Мексики Эмилиано Сапато: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Лучше смерть воина, чем жизнь рабом".
Украинцы защищают свою землю и свои дома, защищая свои семьи и детей, в то время как Россия разрушает чужие дома, разделяет чужие семьи и похищает чужих детей,
– высказался он.
Он отметил, что для Украины – это антиколониальная война, для России – попытка восстановить старую империю, которая сломила жизнь народа.
Глава государства в разговоре добавил, что Россия не хочет принять, того, что мы будем жить свободно и имеем право на независимость и идентичность.
Россия – преступник, а Украина – борец
Зеленский подчеркнул, что именно Россия начала войну и хаос, а наша страна должна прекратить это и восстановить собственную безопасность, потому что страна-агрессорка делает зло. А Украина сопротивляется.
Россия – преступник, а Украина – борец,
– именно так подытожил глава государства.
Президент призвал присоединиться к Формуле мира
Отвечая на вопросы студентов, украинский лидер сказал, что Мексика могла бы присоединиться к реализации пунктов Формулы мира
"Можно помогать в этом: давить на Россию, забирать у нее похищенных детей, возвращать домой. Нам помогают некоторые страны", – сказал он.
Как заявил Владимир Зеленский, для нашей страны важна политическая поддержка, а именно на площадке ООН – украинских резолюций по окончании войны, прекращению российского террора, восстановлению справедливости и территориальной целостности нашего государства.
Во всех этих шагах мы хотели бы, чтобы Мексика нам помогала и нас поддерживала,
– сказал он.
Противодействие российской пропаганде
По его словам, важным моментом есть противодействие российской пропаганде и увеличение присутствия Украины в информационном поле стран Латинской Америки. По его мнению, это может способствовать проведению саммита с участием представителей нашего государства и латиноамериканских стран.
Такой саммит, думаю, тоже был бы очень мощным и важным, чтобы непосредственно увидели нас, услышали нас, помогли нам, предложили что-то свое,
– убежден Владимир Зеленский.
По словам Президента, любые уступки террористам только разжигают их преступные намерения.
Люди в мире должны отдавать себе отчет: если мы будем жертвами, то мы будем не последними. И потому мы боремся и хотим, чтобы нас поддерживали,
– акцентировал Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что сегодня невозможно говорить о каких-либо отношениях с Россией, поэтому этот вопрос следует отдать на усмотрение будущих поколений.
К слову Сегодня инициатива в наших руках, на некоторых направлениях есть шаги вперед, – Зеленский
Другие заявления Зеленского
8 ноября Еврокомиссия приняла историческое решение: рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Президент заявил, что история Украины и всей Европы сделала верный шаг. Президент отметил, что эта новость – чистый позитив.
Глава государства подчеркнул, что Украина попытается добиться положительных результатов на поле боя к концу года. Зеленский отметил, что мы одержим победу в войне, хотя и есть трудности на фронте, а также добавил, что сейчас это тяжело "это тяжело".
- Президент сообщил, что наше государство получила дополнительные установки NASAMS. По его словам, на боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров, поэтому мы к зиме подготовлены.