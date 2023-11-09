Зеленский подчеркнул, что различия между Украиной и Россией должны быть понятны на каждом континенте нашей планеты.

Читайте также Украинские потери в 5 раз меньше, чем российские, – Зеленский



В чем разница между Украиной и Россией

Зеленский начал с цитаты одного из национальных героев Мексики Эмилиано Сапато: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Лучше смерть воина, чем жизнь рабом".

Украинцы защищают свою землю и свои дома, защищая свои семьи и детей, в то время как Россия разрушает чужие дома, разделяет чужие семьи и похищает чужих детей,

– высказался он.

Он отметил, что для Украины – это антиколониальная война, для России – попытка восстановить старую империю, которая сломила жизнь народа.

Глава государства в разговоре добавил, что Россия не хочет принять, того, что мы будем жить свободно и имеем право на независимость и идентичность.

Россия – преступник, а Украина – борец

Зеленский подчеркнул, что именно Россия начала войну и хаос, а наша страна должна прекратить это и восстановить собственную безопасность, потому что страна-агрессорка делает зло. А Украина сопротивляется.

Россия – преступник, а Украина – борец,

– именно так подытожил глава государства.

Президент призвал присоединиться к Формуле мира

Отвечая на вопросы студентов, украинский лидер сказал, что Мексика могла бы присоединиться к реализации пунктов Формулы мира

"Можно помогать в этом: давить на Россию, забирать у нее похищенных детей, возвращать домой. Нам помогают некоторые страны", – сказал он.

Как заявил Владимир Зеленский, для нашей страны важна политическая поддержка, а именно на площадке ООН – украинских резолюций по окончании войны, прекращению российского террора, восстановлению справедливости и территориальной целостности нашего государства.

Во всех этих шагах мы хотели бы, чтобы Мексика нам помогала и нас поддерживала,

– сказал он.

Противодействие российской пропаганде

По его словам, важным моментом есть противодействие российской пропаганде и увеличение присутствия Украины в информационном поле стран Латинской Америки. По его мнению, это может способствовать проведению саммита с участием представителей нашего государства и латиноамериканских стран.

Такой саммит, думаю, тоже был бы очень мощным и важным, чтобы непосредственно увидели нас, услышали нас, помогли нам, предложили что-то свое,

– убежден Владимир Зеленский.

По словам Президента, любые уступки террористам только разжигают их преступные намерения.

Люди в мире должны отдавать себе отчет: если мы будем жертвами, то мы будем не последними. И потому мы боремся и хотим, чтобы нас поддерживали,

– акцентировал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сегодня невозможно говорить о каких-либо отношениях с Россией, поэтому этот вопрос следует отдать на усмотрение будущих поколений.

К слову Сегодня инициатива в наших руках, на некоторых направлениях есть шаги вперед, – Зеленский

Другие заявления Зеленского