Станом на вечір 9 листопада найгарячішими напрямками фронту залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Куп'янський і Бахмутський. Зеленський подякував усім бригадам та кожному підрозділу.

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Український лідер заявив, що є результати, які надихають. А буде – ще більше.

"Є важливі результати роботи розвідки"

Зеленський повідомив, що провів нараду з ГУР. Є важливі результати роботи української розвідки. Президент подякував ГУР МО й наголосив: евакуація українців із Сектора Гази триває. Наразі вдалося врятувати вже 89 людей. Цей процес – дуже кропіткий та делікатний.

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Зеленський про міжнародні контакти

Український лідер наголосив, що з усіма партнерами працюють заради систем ППО для України. Посилювати щит над українським небом намагаються фактично щотижня. Зеленський зауважив: чим захищенішими будуть міста та села, тим більше можливостей матимуть люди, аби проявляти економічну активність. Україна матиме силу, аби захистити свій суверенітет.

Хочу сьогодні також подякувати Азербайджану. Перед зимою, як ми й домовлялися з паном президентом Алієвим, є відповідна допомога нашій енергетиці. Ми розуміємо, що цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік. Ми готуємось. І підтримка України, наших людей, нашої енергетики є критично важливою,

– наголосив Зеленський.

Також український лідер повідомив, що упродовж дня говорив з президентами Індонезії та Парагваю.