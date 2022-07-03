Расслабляться рано, – Куюн назвал месяцы, когда ждать пиковую нагрузку на топливо

Украина постепенно насыщает рынок топлива. Однако эксперты заявляют, что расслабляться пока рано. Ведь впереди будет снова пиковая нагрузка на топливо, так что может возникнуть дефицит.

Об этом 24 канала рассказал эксперт, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он говорит, что сейчас есть прорыв на рынке горючего.

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По его мнению, "разрядить" ситуацию позволила отмена государственного регулирования цен на топливо в конце мая.

"Из-за этого за прошлый месяц-полтора выросли поставки горючего, количество импортеров в Украину сейчас в 2,5 раз больше, чем было до войны", – сказал Куюн.

Когда ждать пиковую нагрузку на горючее

Но эксперт говорит, что расслабляться рано, в дальнейшем ситуация с горючим будет оставаться напряженной.

У нас впереди август, сентябрь, а это пиковые месяцы нагрузки на горючее. Потому что это всегда жатва, активизация бизнеса, там нужно еще больше горючего, и привозить его будет все сложнее.

– заявил Сергей Куюн.

Он пояснил, что на эти месяцы – с августа по октябрь – будет жатва, будет увеличен экспорт, а это нагрузка на транспортную инфраструктуру.

По его словам, когда в стране война, то может произойти что угодно, нельзя исключать какие-либо сценарии.

"Враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру. Недавно снова были удары по нефтеперерабатывающим заводам, поэтому здесь нельзя ничего исключать", — ответил он.

Кроме того, отметил Куюн, в настоящее время весь мир вступает в фазу серьезного дефицита горючего.

Для Европы большой проблемой станет отказ от российских энергоресурсов. Поэтому нам будет все труднее находить горючее,

– подытожил эксперт.

К слову, первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко рассказала, чтобы решить проблему дефицита, нужно и дальше увеличивать объемы импорта.

По словам Свириденко, на Западе Украины уже почти отсутствуют очереди на АЗС, а рынок полностью насыщен. Пока работают над тем, чтобы достичь такого уровня запасов и на Востоке.

Добавим, что средняя цена на топливо по состоянию на 1 июля такова:

Бензин А-95 – 50,61 гривны;

Бензин А-92 – 49,50 гривны;

Дизельное топливо – 56,38 гривны.

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