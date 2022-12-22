Когда ЗРК Patriot развернут в Украине: прогноз военного ВСУ

Батарея ЗРК Patriot, которую США анонсировали поставить в Украину, сможет усилить защиту украинского неба. Учитывая политику позднего анонсирования, которую любят проводить партнеры в вопросах поставки военной техники, Украина имеет все шансы поставить ЗРК в работу уже этой зимой.

Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, часть анонсированной США может уже быть сделана, потому что Штаты любят, когда публичные заявления начинают выполняться в короткий промежуток времени после анонса.

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В чем преимущество Patriot

Как отметил народный депутат, батарея Patriot высокомобильна и разворачивается за 1 час, но есть вопросы логистики, поставки и обучения. Роман Костенко убежден, что украинские военные уже учатся использовать этот комплекс, а сама техника будет поставлена на вооружение довольно быстро.

"Так работает помощь, чтобы когда такая страна, как Соединенные Штаты, сказали о том, что они что-то дают, и уже сразу стало лучше", - отметил депутат.

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Военный также предположил, что развертывание ЗРК Patriot на территории Украины – это вопрос недель или он уже может быть в Украине.

Народный депутат рассказал, когда Patriot могут развернуть в Украине: смотрите видео

Роман Костенко сказал, что одна батарея Patriot может закрыть небо какого-нибудь одного конкретного района. И хотя одна батарея существенно не изменит ситуацию безопасности всей Украины, однако – это большой вклад в ПВО Украины, а в дальнейшем Украина сможет получить больше таких комплексов.

Это большой вклад в нашу ПВО, я уверен, что это не последняя передача, и я уверен, что они себя эффективно зарекомендуют и мы действительно сможем сбивать цели,

– сказал Костенко.

Военный предположил, что благодаря этому ЗРК украинские военные смогут сбивать ракеты типа "искандер", а система сможет прикрывать район, в котором есть объекты критической инфраструктуры или, например, Киев.

Как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо / Инфографика 24 канала

Украинская ПВО усиливается