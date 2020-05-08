Когда ЕС вернется к открытым границам: заявление еврокомиссара

Европейский союз вернется "в будущее" открытых границ, когда пандемия коронавируса будет под контролем.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Советуем ознакомиться Какие страны Европы ослабили карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень

По ее словам, Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС возобновили беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено из-за попытки стран остановить распространение коронавируса.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", – отметила Йоханссон.

Она добавила, что государства-члены вводили различные меры несогласованным способом.

"Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", – подчеркнула еврокомиссар.

В то же время Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять контроль на государственной границе. На следующей неделе (11 – 17 мая) комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекции и оживлением экономики.

В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем просто вернуться к статусу-кво. Нужно обновить и усилить Шенген. Прежде всего, я хочу, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия присоединились,

– подытожила Йоханссон.

Интересно COVID-паспорт в Украине и Европе: что изменится для украинских туристов и заробитчан

К слову, в середине апреля была информация, что внешние границы стран-членов Европейской экономической зоны могут оставаться закрытыми для граждан третьих стран до сентября. Между тем, в Чехии говорят о еще годе карантина.

Сегодня европейские страны находятся среди лидеров по числу инфицированных. В частности, в первую шестерку входят Испания (почти 221,5 тысяч человек), Италия (215,9 тысяч человек), Великобритания (почти 208 тысяч зараженных) и Франция (примерно 175 тысяч больных). Относительно смертности, то среди лидеров находятся Великобритания (почти 31 тысяча жертв), Италия (почти 30 тысяч умерших) и Испания (26 тысяч).

По данным ООН, европейские страны могут столкнуться с новой вспышкой коронавируса.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала