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      Когда ЕС вернется к открытым границам: заявление еврокомиссара

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      В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам
      В Еврокомиссии рассказали, когда ЕС вернется к открытым границам / EUobserver

      Европейский союз вернется "в будущее" открытых границ, когда пандемия коронавируса будет под контролем.

      Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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      По ее словам, Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС возобновили беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено из-за попытки стран остановить распространение коронавируса.

      "Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", – отметила Йоханссон. 

      Она добавила, что государства-члены вводили различные меры несогласованным способом.

      "Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", – подчеркнула еврокомиссар.

      В то же время Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять контроль на государственной границе. На следующей неделе (11 – 17 мая) комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекции и оживлением экономики.

      В долгосрочной перспективе мы должны добиться большего успеха, чем просто вернуться к статусу-кво. Нужно обновить и усилить Шенген. Прежде всего, я хочу, чтобы Болгария, Румыния и Хорватия присоединились,
      – подытожила Йоханссон.

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      К слову, в середине апреля была информация, что внешние границы стран-членов Европейской экономической зоны могут оставаться закрытыми для граждан третьих стран до сентября. Между тем, в Чехии говорят о еще годе карантина.

      Сегодня европейские страны находятся среди лидеров по числу инфицированных. В частности, в первую шестерку входят Испания (почти 221,5 тысяч человек), Италия (215,9 тысяч человек), Великобритания (почти 208 тысяч зараженных) и Франция (примерно 175 тысяч больных). Относительно смертности, то среди лидеров находятся Великобритания (почти 31 тысяча жертв), Италия (почти 30 тысяч умерших) и Испания (26 тысяч).

      По данным ООН, европейские страны могут столкнуться с новой вспышкой коронавируса.


      Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Європейськая комисия Европа Евросоюз Новости политики
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