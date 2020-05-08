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      Коли ЄС повернеться до відкритих кордонів: заява єврокомісара

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      У Єврокомісії розповіли, коли ЄС повернеться до відкритих кордонів
      У Єврокомісії розповіли, коли ЄС повернеться до відкритих кордонів / EUobserver

      Європейський союз повернеться "у майбутнє" відкритих кордонів, коли пандемія коронавірусу буде під контролем.

      Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон під час онлайн-спілкування з євродепутатами. Про це повідомляють іноземні ЗМІ.

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      За її словами Європейська комісія прагне, щоб країни ЄС відновили безперешкодне пересування у шенгенській зоні, яке було зупинено через спроби країн зупинити поширення коронавірусу.

      "Тепер нам потрібно повернутися в майбутнє, повернутися до нормальності. І ми повинні зробити це, як тільки ситуація зі здоров'ям це дозволить", – зауважила Йоганссон.

      Вона додала, що держави-члени запроваджували різні заходи у неузгоджений спосіб.

      "Послаблення цих національних обмежень займе якийсь час, але ми можемо це зробити", – підкреслила єврокомісар.

      Водночас Європейська комісія хоче, щоб держави-члени почали поступово скасовувати контроль на державному кордоні. Наступного тижня (11 – 17 травня) комісія випустить керівні принципи, які балансуватимуть між запобіганням нової хвилі інфекцій і пожвавленням економіки.

      У довгостроковій перспективі ми повинні домогтися більшого успіху, ніж просто повернутися до статус-кво. Потрібно оновити та посилити Шенген. Перш за все, я хочу, щоб Болгарія, Румунія і Хорватія приєдналися,
      – підсумувала Йоганссон.

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      До слова, в середині квітня була інформація, що зовнішні кордони країн-членів Європейської економічної зони можуть залишатися закритими для громадян третіх країн до вересня. Тим часом, у Чехії говорять про ще рік карантину.

      Сьогодні європейські країни перебувають серед лідерів за числом інфікованих. Зокрема, до першої шістки входять Іспанія (майже 221,5 тисяч осіб), Італія (215,9 тисяч осіб), Велика Британія (майже 208 тисяч заражених) і Франція (приблизно 175 тисяч хворих). Щодо смертності, то серуд лідерів перебувають Велика Британія (майже 31 тисяча жертв), Італія (майже 30 тисяч померлих) і Іспанія (26 тисяч).

      За даними ООН, європейські країни можуть зіткнутися з новим спалахом коронавірусу.


      Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Європейська комісія Європа Євросоюз Новини політики
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