01:21
22 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу
      Вєсті Кремля
      21:59, 21 мая
      Вести.UA: Перепалка Ляшко и Зеленского. Неоднозначные цвета Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:16, 21 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Когда, почему и как распускали Верховную Раду Украины

      31 Читати новину українською
      Верховную Раду Украины распускали уже трижды
      Верховную Раду Украины распускали уже трижды / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский распускает Верховную Раду – такое заявление гаранта во время своей инаугурационной речи потрясло и нардепов, и обычных граждан. Ждать не заставил – и уже на следующий день подписал указ. Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

      Выборы раньше, чем планировали, – не новость в истории независимой Украины. Крупные кризисы и социальные сдвиги уже трижды завершались досрочным избранием нардепов.

      Читайте также: Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины

      1993-1994: кризис, забастовки и референдум, который не состоялся

      Первый созыв Верховной Рады в независимой Украине стал фактическим продолжением советского строя, однако не долго. Уже в 1993 году парламент распустили.

      Взгляды на дальнейшее развитие Украины у тогдашних политических сил были кардинально разными. К общим решениям не могли прийти и первый глава государства Леонид Кравчук и премьер Леонид Кучма.

      Экономика катилась в пропасть. Это, в конце концов, привело к массовым забастовкам горняков. Самая массовая акция протеста состоялась 7 июня 1993 года, тогда к ней присоединились 230 шахт и свыше 400 предприятий.

       

      С горняками, которые требовали даже проведения референдума о недоверии парламенту и главе государства, власти страны договориться никак не могли даже несмотря на уступки. Референдум должен состояться в сентябре – такое решение приняли нардепы в разгар забастовок, однако его так и не провели.

      Сейчас избирательная система, по которой мы выбираем народных депутатов, – смешанная. 50% Рады избирается из мажоритарных округов и еще 50%  по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

      В конце концов власть сдалась. Премьер-министр Леонид Кучма подал в отставку и на досрочные выборы согласился и Президент Украины Леонид Кравчук и народные депутаты.

      В сентябре 1993 года парламент принял закон о досрочных выборах Президента и в Верховную Раду, отменив постановление о референдуме. Выборы состоялись 27 марта 1994 года.

      Читайте также: Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его

      2007: ссоры в оранжевой коалиции и "неожиданность" от Мороза

      Стабильность очередные выборы в марте 2006 года не принесли – тогда начались переговоры о коалиции после распада "оранжевой".

      И нардепам почти удалось достичь согласия, если бы не должность вице-спикера. К тогдашней коалиции по результатам выборов должны были войти БЮТ, "Наша Украина" и Социалистическая партия Александра Мороза.

      Собственно, он и не хотел, чтобы главой ВР стал Петр Порошенко, поэтому на конечном голосовании "изменил" свое мнение в пользу "регионалов". С их помощью и участием коммунистов спикером ВР стал Александр Мороз.


      Мороз, Ющенко и Янукович

      Дальше – БЮТ ушли в оппозицию, а Ющенко решил искать точки соприкосновения с регионалами. Так появилось правительство с премьером Януковичем. Однако очень быстро в оппозиции оказалась и "Наша Украина".

      В конце концов, Ющенко подписал указ о роспуске парламента 2 апреля 2007 года – досрочные парламентские выборы должны были состояться 27 мая. Но не все так просто.

      Инициативу Ющенко по роспуску парламента блокировали 2 месяца. В июне депутаты БЮТ и "Нашей Украины" сложили мандаты – 103 и 66 соответственно.

      Пятый созыв Верховной Рады перестал существовать. Досрочные выборы состоялись 30 сентября 2007 года.

      Читайте также: Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска

      2014: Революция Достоинства

      Большинство в парламенте после выборов 2012-го года составили пророссийские политические силы – Партия регионов и коммунисты. Все изменила Революция Достоинства.

      Выходить из фракции регионалы начали уже в декабре 2013 – вместе с ростом протестных настроений. Всего в 2014 году из Партии регионов вышли 106 депутатов и более миллиона членов по всей Украине.

      Коалиция, которую образовали оппозиционные силы после Евромайдана, распалась в июле. В том же году новоизбранный на тот момент президент Петр Порошенко принял решение о роспуске Верховной Рады – это, к слову, было одним из его предвыборных обязательств. Кстати, на День Независимости.


      Коалиция в ноябре 2014 года после выборов

      Третьи внеочередные выборы в Парламент состоялись 26 октября 2016 года. Несмотря на радикальные настроения украинцев после Евромайдана, явка на этих выборах была низкой –52,4%. В то время на президентских выборах она составляла 60,3%.

      Если бы не роспуск Рады, парламентские выборы должны были бы состояться 27 октября 2019 года. Разница – три месяца.

      Читайте также: Встреча Зеленского с главами фракций: о чем договорились

      Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Раду?20 мая во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распустит парламент. До роспуска Рады президент поручил нардепам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о незаконном обогащении и закон о выборах.

      Однако юридически Зеленский не имел права распустить Раду. Ведь фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. А распустить Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодовой срок до окончания полномочий действующего парламента. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

      Встреча новоизбранного украинского президента с лидерами фракций – на следующий день после инаугурации. Кроме парламентских выборов, собравшиеся обсудили еще несколько тем:

      • Изменения в избирательное законодательство об отмене мажоритарной составляющей.
      • Зеленский предложил снижение проходного барьера на выборах народных депутатов до 3% (сейчас – 5%).
      • Вели дискуссии относительно предложенной поправки от фракций – это уточнение норм об императивном мандате (то есть законодательно закрепленную возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей).

       

       

      blog_ava
      Руслан Стефанчук – представитель Зеленского в Верховной Раде: что о нем известно
      21 мая
      8005
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Президент Украины История
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев
      сегодня , 00:59 Как досрочные выборы повлияют на карманы украинцев
      Яніна Ткачук 38
      Когда, почему и как распускали Верховную Раду Украины
      21 мая , 23:41 Когда, почему и как распускали Верховную Раду Украины
      Ірина Юрковська 31
      Рада не будет воевать с Президентом, – председатель Комитета избирателей о досрочных выборах
      21 мая , 22:38 Рада не будет воевать с Президентом, – председатель Комитета избирателей о досрочных выборах
      Євгенія Мазур 293
      Главные новости 21 мая: роспуск Верховной Рады, досрочные выборы и 11 назначений Зеленского
      21 мая , 22:31 Главные новости 21 мая: роспуск Верховной Рады, досрочные выборы и 11 назначений Зеленского
      671
      Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента
      21 мая , 21:18 Биография Андрея Богдана: что известно о новом главе Администрации Президента
      3048
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук