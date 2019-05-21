Когда, почему и как распускали Верховную Раду Украины

Президент Украины Владимир Зеленский распускает Верховную Раду – такое заявление гаранта во время своей инаугурационной речи потрясло и нардепов, и обычных граждан. Ждать не заставил – и уже на следующий день подписал указ. Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.

Выборы раньше, чем планировали, – не новость в истории независимой Украины. Крупные кризисы и социальные сдвиги уже трижды завершались досрочным избранием нардепов.

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1993-1994: кризис, забастовки и референдум, который не состоялся

Первый созыв Верховной Рады в независимой Украине стал фактическим продолжением советского строя, однако не долго. Уже в 1993 году парламент распустили.

Взгляды на дальнейшее развитие Украины у тогдашних политических сил были кардинально разными. К общим решениям не могли прийти и первый глава государства Леонид Кравчук и премьер Леонид Кучма.

Экономика катилась в пропасть. Это, в конце концов, привело к массовым забастовкам горняков. Самая массовая акция протеста состоялась 7 июня 1993 года, тогда к ней присоединились 230 шахт и свыше 400 предприятий.

С горняками, которые требовали даже проведения референдума о недоверии парламенту и главе государства, власти страны договориться никак не могли даже несмотря на уступки. Референдум должен состояться в сентябре – такое решение приняли нардепы в разгар забастовок, однако его так и не провели.

Сейчас избирательная система, по которой мы выбираем народных депутатов, – смешанная. 50% Рады избирается из мажоритарных округов и еще 50% – по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками.

В конце концов власть сдалась. Премьер-министр Леонид Кучма подал в отставку и на досрочные выборы согласился и Президент Украины Леонид Кравчук и народные депутаты.

В сентябре 1993 года парламент принял закон о досрочных выборах Президента и в Верховную Раду, отменив постановление о референдуме. Выборы состоялись 27 марта 1994 года.

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2007: ссоры в оранжевой коалиции и "неожиданность" от Мороза

Стабильность очередные выборы в марте 2006 года не принесли – тогда начались переговоры о коалиции после распада "оранжевой".

И нардепам почти удалось достичь согласия, если бы не должность вице-спикера. К тогдашней коалиции по результатам выборов должны были войти БЮТ, "Наша Украина" и Социалистическая партия Александра Мороза.

Собственно, он и не хотел, чтобы главой ВР стал Петр Порошенко, поэтому на конечном голосовании "изменил" свое мнение в пользу "регионалов". С их помощью и участием коммунистов спикером ВР стал Александр Мороз.



Мороз, Ющенко и Янукович

Дальше – БЮТ ушли в оппозицию, а Ющенко решил искать точки соприкосновения с регионалами. Так появилось правительство с премьером Януковичем. Однако очень быстро в оппозиции оказалась и "Наша Украина".

В конце концов, Ющенко подписал указ о роспуске парламента 2 апреля 2007 года – досрочные парламентские выборы должны были состояться 27 мая. Но не все так просто.

Инициативу Ющенко по роспуску парламента блокировали 2 месяца. В июне депутаты БЮТ и "Нашей Украины" сложили мандаты – 103 и 66 соответственно.

Пятый созыв Верховной Рады перестал существовать. Досрочные выборы состоялись 30 сентября 2007 года.

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2014: Революция Достоинства

Большинство в парламенте после выборов 2012-го года составили пророссийские политические силы – Партия регионов и коммунисты. Все изменила Революция Достоинства.

Выходить из фракции регионалы начали уже в декабре 2013 – вместе с ростом протестных настроений. Всего в 2014 году из Партии регионов вышли 106 депутатов и более миллиона членов по всей Украине.

Коалиция, которую образовали оппозиционные силы после Евромайдана, распалась в июле. В том же году новоизбранный на тот момент президент Петр Порошенко принял решение о роспуске Верховной Рады – это, к слову, было одним из его предвыборных обязательств. Кстати, на День Независимости.



Коалиция в ноябре 2014 года после выборов

Третьи внеочередные выборы в Парламент состоялись 26 октября 2016 года. Несмотря на радикальные настроения украинцев после Евромайдана, явка на этих выборах была низкой –52,4%. В то время на президентских выборах она составляла 60,3%.

Если бы не роспуск Рады, парламентские выборы должны были бы состояться 27 октября 2019 года. Разница – три месяца.

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Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Раду?20 мая во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распустит парламент. До роспуска Рады президент поручил нардепам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о незаконном обогащении и закон о выборах.



Однако юридически Зеленский не имел права распустить Раду. Ведь фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. А распустить Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодовой срок до окончания полномочий действующего парламента. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

Встреча новоизбранного украинского президента с лидерами фракций – на следующий день после инаугурации. Кроме парламентских выборов, собравшиеся обсудили еще несколько тем: