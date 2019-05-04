Когда Путин может обострить войну против Украины: ответ Туки

Россия стянула к украинской границе огромное количество армии и оружия, поэтому вполне может устроить новый этап войны в Украине. Но для этого президент страны-агрессора Владимир Путин выжидает удобный момент и ищет так называемую вескую причину – например, просьба какого-то оккупированного украинского района о вхождении в состав РФ.

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в интервью "Сегодня", комментируя вероятность обострения на Донбассе после указа Путина о выдаче паспортов жителям оккупированных территорий.

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"Если оценить количество войск Российской Федерации, сосредоточенных на границе Украины, то предполагать готовность к военному обострению – можно. Может такое произойти или нет? Да, вероятность такого сценария допустима, но он не будет происходить одномоментно", – сказал чиновник.

Замминистра объяснил, что такой сценарий требует определенной информационной подготовки, которая может происходить в процессе проведения избирательной кампании в украинский парламент осенью и после нее.

Когда будет в который раз поднята планка ненависти, взаимных упреков, внутреннего напряжения, здесь и могут произойти некоторые инциденты. Например, какой-то районный совет может объявить по результатам выборов себя "республикой" или обратиться к Путину с просьбой о вхождении в состав России. Информационный повод для принятия решений о полномасштабных военных действиях, наверное, может быть только после полугода,

– убежден Тука.

К слову, министр обороны Степан Полторак также убежден, что выдача российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса может иметь серьезные последствия. В частности, Кремль может под предлогом защиты якобы своих граждан начать открытую агрессию против Украины в Донецкой и Луганской областях. Сейчас РФ своими дерзкими действиями с паспортизацией региона продолжает ползучую оккупацию Украины.

Что известно о паспортном указе Путина?24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а затем вообще сказал, что размышляет над облегчением приобретения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую ​​идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.



Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак подчеркнул, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский. Ведь Украина без проблем сможет получить списки своих граждан, которые получат российские паспорта.