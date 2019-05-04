Коли Путін може загострити війну проти України: відповідь Туки

Росія стягнула до українського кордону величезну кількість армії та зброї, тому цілком може влаштувати новий виток війни в Україні. Але для цього президент країни-агресора Володимир Путін вичікує зручний момент і шукає так звану вагому причину – наприклад, прохання якогось окупованого українського району про входження до складу РФ.

Про це заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів в інтерв'ю "Сегодня", коментуючи ймовірність загостерння на Донбасі після указу Путіна про видачу паспортів жителям окупованих територій.

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"Якщо оцінити кількість військ Російської Федерації, зосереджених на кордоні України, то припускати готовність до військового загострення – можна. Може таке статися чи ні? Так, ймовірність такого сценарію допустима, але він не буде відбуватися одномоментно", – сказав чиновник.

Заступник міністра пояснив, що такий сценарій вимагає певної інформаційної підготовки, яка може відбуватися в процесі проведення виборчої кампанії в український парламент восени і після неї.

Коли буде вкотре піднята планка ненависті, взаємних докорів, внутрішнього напруження, тут і можуть статися деякі інциденти. Наприклад, якась районна рада може оголосити за результатами виборів себе "республікою" або звернутися до Путіна з проханням про входження до складу Росії. Інформаційний привід для ухвалення рішень про повномасштабні військові дії, напевно, може бути тільки після півроку,

– переконаний Тука.

До слова, міністр оборони Степан Полторак також переконаний, що роздача російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу може мати серйозні наслідки. Зокрема, Кремль може під приводом захисту нібито своїх громадян розпочати відкриту агресію проти України в Донецькій і Луганській областях. Зараз РФ своїми зухвалими діями з паспортизацією регіону продовжує повзучу окупацію України.

Що відомо про паспортний указ Путіна?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ. Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону.



Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український. Адже Україна без проблем зможе отримати списки своїх громадян, які отримають російські паспорти.