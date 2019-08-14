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      ВАКЦИНАЦИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ВАКЦИНАЦИЯ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

      Когда заработает новый Кабинет Министров: эксперт назвал возможную дату

      Актуальное интервью 56 Читати новину українською

      О работе нового Кабинета Министров, создании комитетов и моратории на продажу земли – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

      О Кабинете Министров

      – Когда мы дождемся официальной информации о кандидатуре премьер-министра, то процесс создания Кабмина ускорится. Сейчас согласовывается должность премьер-министра. Относительно некоторых министров уже есть определенные кандидатуры, однако, далеко не по всем позициям.

      Интересно! Кого из претендентов на пост премьера выделяет Зеленский

      – Даже по структуре Кабмина, насколько я понимаю, есть предложения изменить, сократить количество министерств, но за это надо проголосовать через Верховную Раду.

      хто стане премєром
      Информация о пяти потенциальных премьер-министрах пришла в Украину из США / Инфографика 24 канала

      – Думаю, реально мы будем знать (о структуре нового Кабмина – 24 канал) еще в начале августа. Скорее всего, в первые дни работы новой Верховной Рады.

      кабінет міністрів
      Полномочия Кабинета министров / Инфографика 24 канала

      О должности главы Верховной Рады

      – То, что Дмитрий Разумков станет председателем Верховной Рады, у меня нет сомнений. Я когда высказывал еще во время избирательной кампании вот такое предположение, такую ​​гипотезу, то мне говорили, а как же коалиция. Ведь в рамках коалиции премьер-министр – от головной фракции, было понятно, что это "Слуга народа", а должность спикера отдают партнеру по коалиции.

      Что известно о главе партии "Слуга народа" Дмитрии Разумкове – читайте в материале 24 канала

      – Но у нас впервые монобольшинство, и поэтому нет никаких сомнений, что Дмитрий Разумков станет председателем Верховной Рады. В частности, из-за того, что он там главная политическая фигура.

      Он хочет быть на этой должности, у него есть способности к этому. Для него это сейчас тренинг, это такая адаптация к работе в президиуме Верховной Рады. Думаю, что необходимый опыт он уже получает. Дмитрий человек гибкий, который умеет находить компромиссы. Достаточно спокойный, уравновешенный и, я думаю, что он оптимальная фигура от "Слуги народа" на эту должность.

      – Ключевая проблема все же, кто будет вторым вице-спикером. Это самый конфликтный вопрос сейчас будет. На мой взгляд лучше, чтобы это был человек из оппозиции, но не с "Оппозиционной платформы – За жизнь", чтобы это не вызвало споров и проблем вокруг президиума Верховной Рады. Тем более, что у второго вице-спикера тоже есть определенные функции, они ограничены, но есть. Лучше, чтобы этот человек был с проукраинскими взглядами.

      разумков
      Дмитрий Разумков / Инфографика 24 канала

      О создании комитетов в Раде

      – "Оппозиционной платформе За жизнь" нужны комитеты для контроля. К примеру, комитет по свободе слова – для того, чтобы защищать позиции своих телеканалов. Риски для них выросли, потому что из этих каналов исходит угроза для национальной безопасности Украины. Это мы увидели во время выборов, например, скандал с мостом.

      Примечательно! "Слуга народа" назвала кандидатов в председатели комитетов Рады

      Они хотят определенные плацдармы. По традиции, в свое время бюджетный комитет возглавляли представители оппозиции – и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко. Так же и регламентный. В прошлом парламенте у нас так и не было официального руководителя регламентного комитета. Был исполняющий обязанности от "Народного фронта".

      опозиційна платформа
      Кто входит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" / Инфографика 24 канала

      – Что дадут "Оппозиционной платформе"? Пока трудно сказать. Какие-то комитеты дадут, в принципе, это нормально – оппозиция должна получить определенные руководящие должности в Верховной Раде. Есть другое дело – у нас не только "Оппозиционная платформа" в оппозиции, а еще четыре фракции, которые имеют права на руководящие должности.

      О моратории на продажу земли

      – Вполне реально, что закон о создании рынка земли будет принят. Это связано с тем, что президентская партия "Слуга народа" имеет большинство в парламенте. Я не исключаю, что будет сопротивление со стороны различных политических сил. Что является проблемой? Общественное мнение, что выступает против рынка земли. Поэтому надо будет убеждать и рядовых граждан, и владельцев паев, и фермеров.

      Что известно о рынке земли в Украине?Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      Вследствии такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      – Сейчас против рынка земли выступают именно фермеры и малый и средний бизнес. Потому что они не имеют денег на выкуп земли. Если будет создан льготный механизм для них, то они могут поддержать закон.

      мораторій землі
      По сколько в областях Украины продают землю под мораторием / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Мораторий на продажу земли Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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