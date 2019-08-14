Когда заработает новый Кабинет Министров: эксперт назвал возможную дату

О работе нового Кабинета Министров, создании комитетов и моратории на продажу земли – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

О Кабинете Министров

– Когда мы дождемся официальной информации о кандидатуре премьер-министра, то процесс создания Кабмина ускорится. Сейчас согласовывается должность премьер-министра. Относительно некоторых министров уже есть определенные кандидатуры, однако, далеко не по всем позициям.

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– Даже по структуре Кабмина, насколько я понимаю, есть предложения изменить, сократить количество министерств, но за это надо проголосовать через Верховную Раду.



Информация о пяти потенциальных премьер-министрах пришла в Украину из США / Инфографика 24 канала

– Думаю, реально мы будем знать (о структуре нового Кабмина – 24 канал) еще в начале августа. Скорее всего, в первые дни работы новой Верховной Рады.



Полномочия Кабинета министров / Инфографика 24 канала

О должности главы Верховной Рады

– То, что Дмитрий Разумков станет председателем Верховной Рады, у меня нет сомнений. Я когда высказывал еще во время избирательной кампании вот такое предположение, такую ​​гипотезу, то мне говорили, а как же коалиция. Ведь в рамках коалиции премьер-министр – от головной фракции, было понятно, что это "Слуга народа", а должность спикера отдают партнеру по коалиции.

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– Но у нас впервые монобольшинство, и поэтому нет никаких сомнений, что Дмитрий Разумков станет председателем Верховной Рады. В частности, из-за того, что он там главная политическая фигура.

Он хочет быть на этой должности, у него есть способности к этому. Для него это сейчас тренинг, это такая адаптация к работе в президиуме Верховной Рады. Думаю, что необходимый опыт он уже получает. Дмитрий человек гибкий, который умеет находить компромиссы. Достаточно спокойный, уравновешенный и, я думаю, что он оптимальная фигура от "Слуги народа" на эту должность.

– Ключевая проблема все же, кто будет вторым вице-спикером. Это самый конфликтный вопрос сейчас будет. На мой взгляд лучше, чтобы это был человек из оппозиции, но не с "Оппозиционной платформы – За жизнь", чтобы это не вызвало споров и проблем вокруг президиума Верховной Рады. Тем более, что у второго вице-спикера тоже есть определенные функции, они ограничены, но есть. Лучше, чтобы этот человек был с проукраинскими взглядами.



Дмитрий Разумков / Инфографика 24 канала

О создании комитетов в Раде

– "Оппозиционной платформе – За жизнь" нужны комитеты для контроля. К примеру, комитет по свободе слова – для того, чтобы защищать позиции своих телеканалов. Риски для них выросли, потому что из этих каналов исходит угроза для национальной безопасности Украины. Это мы увидели во время выборов, например, скандал с мостом.

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– Они хотят определенные плацдармы. По традиции, в свое время бюджетный комитет возглавляли представители оппозиции – и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко. Так же и регламентный. В прошлом парламенте у нас так и не было официального руководителя регламентного комитета. Был исполняющий обязанности от "Народного фронта".



Кто входит в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" / Инфографика 24 канала

– Что дадут "Оппозиционной платформе"? Пока трудно сказать. Какие-то комитеты дадут, в принципе, это нормально – оппозиция должна получить определенные руководящие должности в Верховной Раде. Есть другое дело – у нас не только "Оппозиционная платформа" в оппозиции, а еще четыре фракции, которые имеют права на руководящие должности.

О моратории на продажу земли

– Вполне реально, что закон о создании рынка земли будет принят. Это связано с тем, что президентская партия "Слуга народа" имеет большинство в парламенте. Я не исключаю, что будет сопротивление со стороны различных политических сил. Что является проблемой? Общественное мнение, что выступает против рынка земли. Поэтому надо будет убеждать и рядовых граждан, и владельцев паев, и фермеров.

Что известно о рынке земли в Украине?Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



Вследствии такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

– Сейчас против рынка земли выступают именно фермеры и малый и средний бизнес. Потому что они не имеют денег на выкуп земли. Если будет создан льготный механизм для них, то они могут поддержать закон.



По сколько в областях Украины продают землю под мораторием / Инфографика 24 канала