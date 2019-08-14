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      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

      Коли запрацює новий Кабінет Міністрів: експерт назвав можливу дату

      Актуальне інтерв'ю 214 Читать новость на русском

      Про роботу нового Кабінету Міністрів, створення комітетів та мораторій на продаж землі – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

      Про Кабінет Міністрів

      – Коли ми дочекаємось офіційної інформації про кандидатуру прем'єр-міністра, то процес створення Кабміну прискориться. Наразі узгоджується посада прем'єр-міністра. Щодо деяких міністрів вже є певні кандидатури, однак, далеко не по всіх позиціях.

      Цікаво! Кого з претендентів на посаду прем'єра виділяє Зеленський

      – Навіть щодо структури Кабміну, наскільки я розумію, є пропозиції змінити, скоротити кількість міністерств, але за це треба проголосувати через Верховну Раду.

      хто стане премєром
      Інформація про п'ятьох потенційних прем'єр-міністрів прийшла в Україну зі США / Інфографіка 24 каналу

      – Думаю, реально ми будемо знати (про структуру нового Кабміну, – 24 канал) десь на початку серпня. Скоріш за все, в перші дні роботи нової Верховної Ради.

      кабінет міністрів
      Повноваження Кабінету міністрів / Інфографіка 24 каналу

      Про посаду глави Верховної Ради

      – Те, що Дмитро Разумков стане головою Верховної Ради, в мене немає сумнівів. Я коли висловлював свого часу ще під час виборчої кампанії ось таке припущення, таку гіпотезу, то мені казали, а як же коаліція. Адже в рамках коаліції прем'єр-міністр є від головної фракції, було зрозуміло, що це "Слуга народу", а посаду спікера віддають партнеру по коаліції.

      Що відомо про главу партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова – читайте у матеріалі 24 каналу

      – Але в нас вперше монобільшість, і тому немає жодних сумнівів, що Дмитро Разумков стане головою Верховної Ради. Зокрема, через те, що він там головна політична фігура.

      Він хоче бути на цій посаді, в нього є здібності до цього. Для нього це зараз тренінг, це така адаптація до роботи в президії Верховної Ради. Думаю, що необхідний досвід він вже отримує. Дмитро людина гнучка, яка вміє знаходити компроміси. Достатньо спокійна, врівноважена і, я думаю, що він оптимальна фігура від "Слуги народу" на цю посаду. 

      – Ключова проблема все ж таки, хто буде другим віце-спікером. Це найконфліктніше питання зараз буде. На мій погляд краще, щоб це була людина з опозиції, але не з "Опозиційної платформи – За життя", щоб це не викликало суперечок і проблем навколо президії Верховної Ради. Тим більше, що за другим віце-спікером теж є певні функції, вони обмежені, але є. Краще, щоб ця людина була з проукраїнськими поглядами.

      разумков
      Дмитро Разумков / Інфографіка 24 каналу

      Про створення комітетів у Раді

      "Опозиційній платформі – За життя" потрібні комітети для контролю. До прикладу, комітет з свободи слова – для того, щоб захищати позиції своїх телеканалів. Ризики для них зросли, тому що з цих каналів надходить загроза для національної безпеки України. Це ми побачили під час виборів, наприклад, скандал з телемостом.

      Варте уваги! "Слуга народу" назвала кандидатів у голови комітетів Ради

      Вони хочуть певні плацдарми. За традицією, свого часу бюджетний комітет очолювали представники опозиції – і Юлія Тимошенко, і Петро Порошенко. Так само й регламентний. У минулому парламенті у нас так і не було офіційного керівника регламентного комітету. Був виконувач обов'язків від "Народного фронту".

      опозиційна платформа
      Хто входить у партію "Опозиційна платформа – За життя" / Інфографіка 24 каналу

      – Що дадуть "Опозиційній платформі"? Поки важко сказати. Якійсь комітети дадуть, в принципі, це нормально – опозиція повинна отримати певні керівні посади у Верховній Раді. Є інша річ – у нас не тільки "Опозиційна платформа" в опозиції, а ще чотири фракції, які теж мають права на керівні посади.

      Про мораторій на продаж землі

      – Цілком реально, що закон про створення ринку землі буде ухвалений. Це пов'язано з тим, що президентська партія "Слуга народу" має більшість у парламенті. Я не виключаю, що буде спротив з боку різних політичних сил. Що є проблемою? Громадська думка, що виступає проти ринку землі. Тому треба буде переконувати й пересічних громадян, і власників паїв, і фермерів.

      Що відомо про ринок землі в Україні? Наразі в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      Внаслідок такої заборони власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. Єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      – Наразі проти ринку землі виступають саме фермери та малий і середній бізнес. Бо вони не мають грошей на викуп землі. Якщо б буде створений пільговий механізм для них, то вони можуть підтримати закон. 

      мораторій землі
      По скільки в областях України продають землю під мораторієм / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Мораторій на продаж землі Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
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