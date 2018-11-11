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      "Когда увидел знакомого старшеклассника": в сети высмеяли поведение Путина в Париже

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      В сети высмеяли поздравления Путина с Трампом в Париже
      В сети высмеяли поздравления Путина с Трампом в Париже / Фото из открытых источников

      В сети бурно обсуждают момент встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже на церемонии по случаю юбилея завершения Первой мировой войны. Пользователи высмеяли жест российского лидера и предрекли будущую пропаганду на всех провластных каналах.

      Видеоролик "этой самой" встречи президентов США и России опубликовал в Twitter пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов.

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      Так, оба лидера прибыли на церемонию к Триумфальной арке последними – Трамп опередил Путина на несколько минут. Российский президент пожал руку Дональду Трампу и поздоровался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

      Телекамеры также зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец и похлопал по плечу. В сети такие жесты со стороны президента России восприняли неоднозначно.

      "Вот оно, счастье", "Трамп его похлопал по плечам – не зря приехал", "Следующая новость будет – Трамп и Путин ходили в один туалет", "До очередного пакета антироссийских санкций осталось 11-18 дней", – пишут пользователи.

      Зустріч Путіна і Трампа

      Зустріч Путіна і трампа

      Зустріч Путіна і Трампа

      Зустріч Путіна і Трампа

      Зустріч Путіна і Трампа

      К слову, ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже в рамках празднования юбилея окончания Первой мировой войны. Главной темой должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кроме того, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      Напомним, что непростые взаимоотношения США и РФ недавно снова усложнились. В частности, за заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Теги: Новости России Новости США Владимир Путин Новости Франции Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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