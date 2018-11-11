"Когда увидел знакомого старшеклассника": в сети высмеяли поведение Путина в Париже

В сети бурно обсуждают момент встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже на церемонии по случаю юбилея завершения Первой мировой войны. Пользователи высмеяли жест российского лидера и предрекли будущую пропаганду на всех провластных каналах.

Видеоролик "этой самой" встречи президентов США и России опубликовал в Twitter пропагандист Кремля Дмитрий Смирнов.

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Так, оба лидера прибыли на церемонию к Триумфальной арке последними – Трамп опередил Путина на несколько минут. Российский президент пожал руку Дональду Трампу и поздоровался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

Путин и Трамп в Париже: Та самая встреча «на полях» pic.twitter.com/eABQYblWRO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 листопада 2018 р.

Телекамеры также зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец и похлопал по плечу. В сети такие жесты со стороны президента России восприняли неоднозначно.

"Вот оно, счастье", "Трамп его похлопал по плечам – не зря приехал", "Следующая новость будет – Трамп и Путин ходили в один туалет", "До очередного пакета антироссийских санкций осталось 11-18 дней", – пишут пользователи.

Следующая новость будет: Трамп и Путин ходили в один туалет. pic.twitter.com/jn0IuevVv2 — Серый Кардинал (@slevo4kin) 11 листопада 2018 р.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 листопада 2018 р.

К слову, ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже в рамках празднования юбилея окончания Первой мировой войны. Главной темой должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кроме того, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Напомним, что непростые взаимоотношения США и РФ недавно снова усложнились. В частности, за заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.