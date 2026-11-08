Ставит на раскачивание: политолог объяснил когнитивную войну России против Польши

Россия активно использует открытость западного общества и социальные сети для оказания давления на европейские страны. Политолог объяснил, как Кремль подрывает настроения в Польше на фоне недавней стрельбы в Кракове.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог и руководитель центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Эксперт проанализировал последние заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и недавний инцидент со стрельбой в Кракове.

Как Кремль разжигает настроения в обществе

Накануне Радослав Сикорский подчеркнул, что Москва использует западные соцсети для пропаганды, потому что медиаплатформы зарабатывают на распространении такого контента. По словам чиновника, авторитарные режимы имеют существенное преимущество в цензуре и запугивании, тогда как демократические государства остаются открытыми.

Комментируя трагедию в Кракове, где в результате стрельбы погибли люди, Игорь Чаленко отметил, что, хотя мотивы нападавшего еще выясняют правоохранительные органы, Кремль годами формирует информационную почву для дестабилизации.

Российская пропаганда постоянно ставит на раскачку полярностей, чтобы подстегивать настроения в западных обществах, в том числе и в Польше. Вспомним прямые связи представителей отдельных политических сил с россиянами и спецслужбами РФ во время акций по высыпанию украинского зерна. Это работает кумулятивно и создает почву для развития ксенофобии,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

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Поощрение преступлений и давление на НАТО

По словам политолога, спецслужбы России нередко находят лиц с психологическими расстройствами и в нужный момент подталкивают их к совершению преступлений. Особенно угрожающе это выглядит на фоне напряженной внутриполитической ситуации и предстоящих парламентских выборов в Польше.

Владимир Путин продолжает шантажировать Европу не только темой Украины, но и угрозами второго фронта, гибридными атаками, киберугрозами и диверсиями. Все это является элементом давления непосредственно на восточный фланг НАТО и национальные правительства,

– подытожил аналитик.

Ранее Радослав Сикорский отклонил неофициальные просьбы США смягчить риторику в отношении Москвы, напомнив о смертоносных вражеских ударах по гражданским объектам в Украине.