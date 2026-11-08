Ставить на розгойдування: політолог пояснив когнітивну війну Росії проти Польщі

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог та керівник центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Експерт проаналізував останні заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та нещодавній інцидент зі стріляниною у Кракові.

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Як Кремль підбурює настрої у суспільстві

Напередодні Радослав Сікорський наголосив, що Москва використовує західні соцмережі для пропаганди, оскільки медіаплатформи заробляють на поширенні такого контенту. За словами урядовця, автократичні режими мають суттєву перевагу в цензурі й залякуванні, тоді як демократичні держави залишаються відкритими.

Коментуючи трагедію в Кракові, де внаслідок стрілянини загинули люди, Ігор Чаленко зауважив, що хоча мотиви нападника ще з'ясовують правоохоронці, Кремль роками формує інформаційний ґрунт для дестабілізації.

Російська пропаганда постійно ставить на розгойдування полярностей для того, щоб підбурювати загалом настрої в західних суспільствах, зокрема і в Польщі. Згадаймо прямі зв'язки представників окремих політичних сил із росіянами та спецслужбами РФ під час акцій з висипанням українського зерна. Це працює кумулятивно і створює підґрунтя для розвитку ксенофобії– підкреслив Ігор Чаленко.

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Стимулювання злочинів та тиск на НАТО

За словами політолога, спецслужби Росії нерідко знаходять осіб із психологічними розладами й у потрібний момент стимулюють їх до злочинів. Особливо загрозливо це виглядає на тлі напруженої внутрішньополітичної ситуації та майбутніх парламентських виборів у Польщі.

Володимир Путін продовжує шантажувати Європу не лише темою України, а й погрозами другого фронту, гібридними атаками, кіберзагрозами та диверсіями. Все це є елементом тиску безпосередньо на східний фланг НАТО та національні уряди– підсумував аналітик.

Раніше Радослав Сікорський відкинув неофіційні прохання США пом'якшити риторику щодо Москви, нагадавши про смертельні ворожі удари по цивільних об'єктах в Україні.