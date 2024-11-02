Мобилизацию продлили до 2025 года: кого призовут на службу

Верховная Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 года. Следовательно, военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу.

Об этом сообщает 24 Канал на действующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Кого могут призвать на службу и как будет происходить мобилизация – читайте дальше.

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Кого могут призвать на службу

Из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Так, призвать на службу могут всех военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны к военной службе, и не имеют права на отсрочку или бронирование.

Справка. Военнообязанными считаются мужчины, которые служили в армии или закончили военное учебное заведение. Лица от 18 до 25 лет являются призывниками и могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Призывниками также все граждане, которые стоят на учете в ТЦК.

Кардинальных изменений относительно призыва на службу пока нет. Поэтому, согласно действующему законодательству, все мужчины, которых военно-врачебная комиссия признала пригодными, могут быть мобилизованы.

В общем, мобилизовать могут следующие категории граждан:

мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, если они имеют опыт военной службы, считаются годными к службе (прошли ВВК), а также если они сняты с воинского учета, но признаны годными во время военного положения;

мужчин 25 – 60 лет, если у них нет опыта и они признаны медкомиссией годными к службе, а также если у них ранее был статус "Ограниченно годный" во время военного положения по состоянию здоровья.

В то же время стоит заметить, что в процессе мобилизации мужчин в возрасте от 50 лет есть некоторые изменения. Военнообязанных такого возраста могут призвать на службу только по приказу Генштаба ВСУ – он должен быть на каждого гражданина.