Вероятно, Василия Малюка назначат главой Службы безопасности Украины, а Игоря Клименко руководителем МВД. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информированных собеседников во власти.

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Когда состоятся новые назначения

По словам собеседников в профильных комитетах Рады, другие кандидаты на эти должности не рассматривались, особенно если говорить о вакансиях на должность главы СБУ.

Источники издания в Раде предполагают, что если новые назначения и не состоятся на ближайшей пленарной неделе, то скорее всего из-за регламентных процедур, связанных с голосованием по другим вопросам.

Напомним, что и Малюк, и Клименко возглавляют соответствующие структуры в статусе исполняющих обязанности.

Что известно о Малюке и Клименко