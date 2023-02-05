Вероятно, Василия Малюка назначат главой Службы безопасности Украины, а Игоря Клименко руководителем МВД. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информированных собеседников во власти.
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Когда состоятся новые назначения
По словам собеседников в профильных комитетах Рады, другие кандидаты на эти должности не рассматривались, особенно если говорить о вакансиях на должность главы СБУ.
Источники издания в Раде предполагают, что если новые назначения и не состоятся на ближайшей пленарной неделе, то скорее всего из-за регламентных процедур, связанных с голосованием по другим вопросам.
Напомним, что и Малюк, и Клименко возглавляют соответствующие структуры в статусе исполняющих обязанности.
Что известно о Малюке и Клименко
- В июле прошлого года Владимир Зеленский назначил Василия Малюка исполняющим обязанности главы СБУ после увольнения Ивана Баканова.
- В марте 2020 года Зеленский назначил Малюка первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте 2022 года ему присвоили воинское звание – бригадный генерал. Кроме того, за время службы Малюка отметили несколькими наградами.
- Кстати, чиновник также работал замминистра внутренних дел Дениса Монастырского.
- После трагической гибели Дениса Монастырского, исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины назначили руководителя Нацполиции – Игоря Клименко.
- До назначения главой Нацполиции Игорь Клименко почти два года являлся заместителем Сергея Князева, пройдя долгий карьерный путь от психолога центра МВД и до ответственного за кадровое обеспечение в полиции.