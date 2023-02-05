Ймовірно, що Василя Малюка призначать головою Служби безпеки України, а Ігоря Клименка керівником МВС. Про це інформує "РБК-Україна", посилаючись на інформованих співрозмовників у владі.

Читайте також Малюк перетворює СБУ на український Моссад і очищає її від російських агентів, – експерт

Коли відбудуться нові призначення

За словами співрозмовників у профільних комітетах Ради, інші кандидати на ці посади не розглядалися, особливо якщо говорити про вакансії на посаду голови СБУ.

Джерела видання в Раді припускають, що якщо нові призначення і не відбудуться на найближчому пленарному тижні, то, скоріше, через регламентні процедури, пов'язані з голосуванням з інших питань.

Нагадаємо, що і Малюк, і Клименко наразі очолюють відповідні структури у статусі виконуючих обов'язків.

Що відомо про Малюка та Клименка