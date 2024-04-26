Кого могут снять и исключить с воинского учета по новому закону о мобилизации
Источник:Минобороны
В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, что у уклонистов могут забрать права, за рубежом им не будут предоставлять консульские услуги и много других изменений.
В Минобороны Украины объяснили, кого могут снять или исключить с воинского учета. Также рассказали, кто будет иметь отсрочку от мобилизации.
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Что известно о снятии и исключении с учета
Согласно новому закону о мобилизации №10449, снятие с учета предусмотрено для:
Призывников, которые:
- достигли 25-летнего возраста,
- призваны, направлены или приняты на военную службу,
- прошли базовую общевойсковую подготовку,
- направлены на альтернативную (невоенную) службу.
Военнообязанных: которые:
- выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства,
- призваны или приняты на военную службу,
- направлены на альтернативную (невоенную) службу,
- зачислены в военный оперативный резерв.
Резервистов, которые:
- выбыли в другую местность Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;
- призваны или приняты на военную службу;
- приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве.
Исключают с воинского учета граждан Украины, которые:
- умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;
- прекратили гражданство Украины;
- признаны непригодными к военной службе;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе.
Закон предусматривает, что у непригодных и тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе военно-учетный документ не изымают. Только туда вносят данные об исключении с воинского учета.Обратите внимание! Снят с воинского учета – не значит исключен. Гражданина призывного возраста снимают с учета, если он меняет место жительства, идет служить, например, в полицию или БЭБ, или выехал за границу более чем на 3 месяца. Однако выезжать за границу под вас военного положения можно только исключенным с воинского учета.