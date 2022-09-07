В Харьковской области нацгвардейцы взяли в плен вагнеровцев

В Харьковской области нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из частной военной компании Вагнер. Ее подразделения воевали в Сирии и Донбассе с 2014 года.

И хотя ЧВК Вагнера считается независимой структурой, она выполняет задачи минобороны россии. В настоящее время компания участвует в полномасштабном вторжении в Украину и занимается поиском добровольцев по всей территории россии.

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ВСУ и нацгвардейцы продолжают делиться успехами из Харьковского направления. В частности, новостями о ситуации в области поделился общественный деятель, руководитель военного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы" в своем телеграм-канале.

Даже армированного скотча хватило на таких клиентов, потому что на других даже немного его жалко, учитывая количество сдавшихся в плен оккупантов за последние дни,

– отметил Синицын.

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Бойцы ВСУ постепенно освобождают населенные пункты, которые оккупировали россияне. В частности, в Новой Гусаровке они сняли красное знамя, которое повесили там оккупанты. Заметим, что Новая Гусаровка находится недалеко от Балаклеи.

В новой сводке исследователи американского института изучения войны проанализировали контрнаступательную операцию ВСУ в Харьковской области в районе Балаклеи. Она, вероятно, "отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка".

Специалисты ISW предположили, что 6 сентября украинские войска захватили Вербовку (менее 3 километров северо-западнее Балаклеи) – о чем свидетельствуют кадры, геолокацию которых аналитикам института удалось верифицировать.

В то же время в Генштабе ВСУ пока официально ситуацию в Харьковской области не комментируют. А Зеленский призвал помнить о всей линии фронта, а не только об отдельных участках.

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